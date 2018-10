Scoppia caso ' calciopoli' in Belgio

Perquisizioni in 12 club e all'estero - in Belgio Scoppia il caso Calciopoli : Una raffica di Perquisizioni è stata realizzata in una dozzina di club di calcio della serie A belga in quella che si prefigura come una 'Calciopoli' del Belgio. La magistratura indaga su vari reati ...

Antonio Ricci censurato dalla Rai : Scoppia la bomba - il caso arriva in Parlamento : Il caso dell'intervista ad Antonio Ricci censurata dalla Rai continua a tenere banco. Ieri un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle, tra questi Elio Lannutti, Primo Di Nicola, vice presidente ...

Otricoli-Calvi - Scoppia il caso sanità : Medici e prestazioni se ne vanno lontano : OTRICOLI " C'è un campanello d'allarme che sta suonando fra Otricoli e Calvi dell'Umbria e riguarda la sanità. Un campanello che, se non fermato in tempo, potrebbe diventare una sirena con tutte le ...

Scoppia il caso sul compenso di Antonella Clerici : viene ancora pagata per La Prova del Cuoco? : FUNWEEK.IT - Mentre Elisa Isoardi naviga in cattive acque e gli ascolti continuano a non darle grandi soddisfazioni nonostante l'immenso impegno per garantire uno show all'altezza della sua ...

Lite con i senatori e infortunio : Lazio - Scoppia il caso Luis Alberto : Il timore è che riemerga la pubalgia accusata tre anni fa al Deportivo : per questo, riferisce Sky Sport , non sarà impiegato contro l'Eintracht Francoforte , al suo posto Inzaghi schiererà Correa, ...

“Squalifica!”. Choc al Grande Fratello Vip. Scoppia il primo caso - molto brutto : chi rischia : Comincia il Grande Fratello Vip 3 ed è subito ‘caso’. E scatta subito il rischio ‘punizione’ per un concorrente che, per la verità, si è già fatto conoscere bene dagli altri inquilini e dal pubblico. È Ivan Cattaneo che, dopo essere uscito dalla doccia ha involontariamente fatto vedere qualcosa di troppo dall’accappatoio. Il cantante è stato relegato nella Caverna insieme a Francesco Monte, Jane ...

Incredibile Genoa - Scoppia il caso Marchetti : ecco cosa è successo : Il Genoa non sta attraversando di certo un momento positivo, adesso la squadra di Ballardini in campo per il turno infrasettimanale ma nelle ultime ore è scoppiato il caso Marchetti. “Oggi per me è stata una giornata speciale. Tornare in questo stadio ed essere accolto come un figlio, sentire l’affetto di una tifoseria che non ho mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore! #LazioGenoa @seriea“. Il messaggio ha commosso i tifosi ...

Migranti - è il giorno del decreto Salvini : ma Scoppia il nuovo "caso Aquarius" : Dal Viminale: "Nessuna pressione su Panama, che toglie la bandiera ad Aquarius". Le ong: "Dai leader europei tattiche sempre...

Torino - Scoppia un doppio caso : piove sul bagnato in casa granata - ecco cosa è successo : E’ andato in scena il lunch match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato emozioni e colpi di scena ma soprattutto indicazioni per il proseguo del torneo. Blitz per la squadra di Carlo Ancelotti, vantaggio azzurro con Insigne, poi il raddoppio di Verdi, Belotti accorcia le distanze ma ancora Insigne firma il definitivo 1-3. doppio caso per Walter Mazzarri, il primo riguarda Meite che non ha ...

Usa : Scoppia il caso Rosenstein - 'voleva registrare Trump' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

X Factor - Scoppia il caso Leo Gassman : Prima o poi doveva capitare anche a X Factor: un figlio d’arte si è presentato sul palco per sostenere un provino come concorrente della dodicesima edizione del talent show di Sky Uno. A dir la verità non è la prima volta, la stessa Aurora Ramazzotti, volto fino allo scorso anno della versione quotidiana del programma, aveva tentato di partecipare alle audition con scarso successo. A differenza della figlia di Michelle Hunziker, che sembra avere ...

Barbara D’Urso nasconde un segreto con Malgioglio : Scoppia il caso sui social : Pronta per Domenica Live, Barbarella ha postato su Instagram un video sospetto in cui balla, di sera, per strada, con...

Manovra e veleni - Tria resiste sul deficit. E Scoppia il caso Savona : Tesoro in trincea, il premier media con l'Ue. Di Maio insiste: "Il reddito di cittadinanza deve partire subito. Non è plausibile rinviarlo fino a luglio 2019"