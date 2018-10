Primo caso di dipendenza da Netflix | ricoverato | oltre 7 ore al giorno davanti alla tv

In India Primo caso dipendenza da Netflix : ... o quando vedeva i suoi amici riuscire nelle cose che facevano - ha evidenziato Sharma - guardava continuamente gli spettacoli offerti. Era un metodo di evasione. Poteva dimenticare i suoi ...

India - Primo caso dipendenza da Netflix : E' il primo caso nel Paese e sembra essere anche il primo documentato al mondo, tanto che ha scatenato l'interesse di diversi media. La scorsa settimana - come spiega il quotidiano The Hindu - nella ...

Bimba con due padri : Primo caso in Sardegna : primo caso in Sardegna di una Bimba registrata in Comune come figlia di due padri. La vicenda, raccontata oggi dalla Nuova Sardegna, risale a qualche giorno fa, con la decisione dei giudici del Tribunale di Sassari che hanno rettificato l’atto di nascita originario dove era indicato il nome del solo papà biologico, ma il tutto è iniziato nel 2016, anno di nascita della piccola. La coppia, oggi unita civilmente, ha fatto ricorso alla ...

GF Vip - spunta il Primo caso bestemmia : il video incriminato : Alcuni telespettatori segnalano una frase sospetta pronunciata da un concorrente, ma non è chiaro chi sia il colpevole

Scoperto Primo caso di malattia dei topi su uomo. Cosa si rischia con Epatite E : Un uomo di Hong Kong ha sviluppato il primo caso umano al mondo della versione del virus dell’Epatite E tipica dei topi, secondo quanto emerso da una ricerca di una delle principali università della città. Di norma, l’Epatite E è una malattia epatica causata dall’HEV, piccolo RNA virus non capsulato che – similmente all’agente eziologico dell’Epatite A – si trasmette per via oro-fecale, quindi attraverso il ...

“Squalifica!”. Choc al Grande Fratello Vip. Scoppia il Primo caso - molto brutto : chi rischia : Comincia il Grande Fratello Vip 3 ed è subito ‘caso’. E scatta subito il rischio ‘punizione’ per un concorrente che, per la verità, si è già fatto conoscere bene dagli altri inquilini e dal pubblico. È Ivan Cattaneo che, dopo essere uscito dalla doccia ha involontariamente fatto vedere qualcosa di troppo dall’accappatoio. Il cantante è stato relegato nella Caverna insieme a Francesco Monte, Jane ...

Medicina - torna a camminare dopo una paralisi : Primo caso negli Usa : tornare a camminare dopo una paralisi. L’eccezionale risultato, ottenuto negli Stati Uniti grazie alla combinazione di una stimolazione elettrica del midollo spinale e una terapia riabilitativa ad hoc, è descritto oggi su ‘Nature Medicine’. Grazie alla ricerca, firmata da Kristin Zhao e Kendall Lee della Mayo Clinic di Rochester, per la prima volta un paziente con paralisi completa degli arti inferiori è stato in grado di ...

Giovane torna a camminare dopo paralisi grazie alla stimolazione elettrica : Primo caso in USA : Un uomo paralizzato da 5 anni in seguito a un incidente è riuscito a rimettersi in piedi e a camminare con l’assistenza e poi, pian piano, in modo parzialmente più autonomo: il risultato è stato ottenuto grazie ai medici della Mayo Clinic e dell’Università di Los Angeles per mezzo della stimolazione elettrica a livello della colonna vertebrale, accompagnata da numerose sedute di fisioterapia. Subire una grave lesione del midollo ...

Gf Vip al via : cast - Primo incidente osé e caso Lory Del Santo : Si riaprono le porte rosse della casa del Gf Vip. La terza edizione della versione “famosa” del reality più longevo della tv italiana riparte lunedì 24 sempre. Alla conduzione, l’ormai veterana Ilary Blasi, fiancheggiata da Alfonso Signorini. E prima ancora che i vip varchino la soglia, alcune anticipazioni e retroscena hanno calamitato l’attenzione dei media. vediamo per punti fatti salienti che hanno tenuto banco sui ...