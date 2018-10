Inquinamento auto | accordo tra i Paesi UE | “Taglio del 35% alle emissioni di CO2”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La notte porta consiglio. E lo ha portato anche aimembri dell’Unione Europea che, proprio in nottata (l’intesa è arrivata dopo oltre 13 ore di negoziati tra i ministri dell’ambiente Ue), hanno raggiunto unsull’abbattimento delledi anidride carbonica dei veicoli a motore: entro il 2030 è previsto un taglio del 35% per le vetture – da sottrarre alla media dei 95 grammi al chilometro, da ottenere entro il 2021 – e del 30% per i veicoli commerciali. Esentati dalla sforbiciata alcuni produttori di nicchia. Un compromesso alquanto sudato: infatti, 20hanno votato a favore della misura, 4 contro e 4 si sono astenuti. Hanno criticato l’Irlanda, Lussemburgo, Slovenia, Danimarca, Svezia e Olanda, ritenendolo insufficiente per far fronte all’allarme lanciato dall’agenzia dell’Onu Ipcc in merito ai cambiamenti ...