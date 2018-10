Civitavecchia | ragazza venticinquenne muore per le complicazioni di una tonsillectomia

Blastingnews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Una drammatica storia di cronaca ci giunge da, dove unadi venticinque anni è morta in to alledopo un intervento di routine, l'asportazione delle tonsille. Si tratta di Federica Palomba, studentessa di Medicina e Chirurgia all’Universita' di Salerno: la facolta' ha deciso di sospendere le lezioni odierne in segno di lutto per la scomparsa della. Complicanze dopo un intervento di routine Nella giornata di lunedì primo ottobre Federica viene ricoverata ed entra nella sala operatoria di un ospedale romano, il Fatebenefratelli, per sottoporsi all’intervento di asportazione delle tonsille, che da tempo la tormentavano. L’intervento riesce perfettamente, nei giorni successivi laviene dimessa e torna nella sua abitazione per la convalescenza. Durante la convalescenza a casa però, laha un’emorragia e perde conoscenza, ...