Ciclismo | Pinot vince la Milano-Torino

Ciclismo - Milano-Torino Pinot vince la classica più antica : Un finale grandi firme nel quale Pinot ha preceduto di una manciata di secondi il colombiano Miguel Angel Lopez e il campione del mondo Alejandro Valverde. In gara, ma non in grado di tenere il ritmo ...

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2018 : Valverde a caccia del bis dopo il Mondiale - Nibali ci prova - attenzione a Pinot : Domani prenderà il via la 98ma edizione della Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. Si partirà dalla Città di Saronno per arrivare su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la salita del Montello, crocevia della corsa. Ancora non siamo a conoscenza della startlist ufficiale ma possiamo immaginare la grande quantità di campioni che vi parteciperà. Difficile stabilire dei favoriti, ma sicuramente un ciclista come Alejandro ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : gli outsider. L’Italia sogna con Gianni Moscon. Thibaut Pinot ed Enric Mas fanno paura : Domenica i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) si chiuderanno in grande stile con la durissima corsa dei professionisti. I migliori corridori del mondo dovranno superare oltre 4500 metri di dislivello nei 258,5 km da Kufstein a Innsbruck per conquistare il titolo iridato. Un’edizione che vedrà protagonisti gli scalatori e visto il percorso, ci potrebbero essere anche della sorprese. Andiamo quindi a scoprire i possibili outsider di ...