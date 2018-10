Sci alpino | riprende la preparazione dei velocisti azzurri | si torna al lavoro a Olgiate

Sci alpino - il raduno degli slalomisti ad Amneville volge al termine : i gigantisti si spostano a Hintertux : slalomisti verso la fine del raduno ad Amneville, i gigantisti si spostano a Hintertux per tre giorni sulle nevi austriache Si avvia alla conclusione il raduno degli slalomisti impegnati nell’impianto al coperto di Amneville, nel nordest della Francia. Agli ordini dell’allenatore responsabile Stefano Costazza sono presenti Fabian Bacher, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti, i quali lavorano fino a giovedì 4 ...

Sci alpino - slalomisti ad Amneville : Manfred Moelgg accusa un’infiammazione. Gigantisti verso Hintertux : Ultimi giorni di raduno per gli slalomisti azzurri impegnati ad Amneville, in un impianto al coperto nel nordest della Francia dove prosegue la preparazione in vista dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo. Fabian Bacher, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti lavoreranno in terra transalpina fino al 4 ottobre su differenti turni giornalieri mentre Manfred Moelgg ha dovuto concludere la trasferta in anticipo rispetto al ...

Sci alpino - Elena Curtoni : “Il fisico risponde bene - gli obiettivi sono chiari e farò in modo di raggiungerli al meglio” : Non è mai facile riprendersi da un infortunio grave. È pronta a tornare sul grande palcoscenico della Coppa del Mondo di sci alpino Elena Curtoni, che l’anno scorso ha dovuto salutare anzitempo la stagione olimpica a causa di una caduta nel corso di un allenamento a Copper Mountain, che le è valsa la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Per la valtellinese si è conclusa una positiva sessione di allenamenti in terra ...

Sci alpino - Federica Brignone prosegue nel suo programma di recupero : questa settimana in pista a Saas Fee : Brignone ancora in pista questa settimana a Saas Fee insieme alle velociste di Coppa Europa Continua il periodo di avvicinamento alla neve per Federica Brignone. La ventottenne valdostana, ferma per 45 giorni, è tornata a sciare i campo libero settimana scorsa al Passo dello Stelvio e nei prossimi giorni intensificherà l’impegno sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee fino a sabato 6 ottobre, dove si allenerà con il tecnico Marcello ...

Sci alpino - concluso il raduno di Ushuaia per le squadre di Coppa del Mondo : soddisfatta Elena Curtoni : Si chiude la trasferta argentina della squadra femminile di Coppa del Mondo, Elena Curtoni soddisfatta per il lavoro svolto Si è conclusa la lunga parentesi argentina delle squadre di Coppa del Mondo in Argentina. Le ultime a fare rientro in Italia sono state le ragazze delle discipline tecniche e della velocità, che hanno sfruttato fino all’ultimo giorno utile le ottime piste del Cerro Castor. Fra queste Elena Curtoni, che lo scorso ...

Sci alpino - gli slalomisti azzurri al lavoro in Francia presso l’impianto coperto di Amneville : Gli slalomisti guidati da Gross e Moelgg in Francia per sciare al coperto nell’impianto di Amneville Riprende dall’impianto al coperto francese di Amneville (nordest della Francia, nella regione della Lorena) la preparazione della squadra di Coppa del mondo di slalom maschile, rientrata dall’Argentina poco più di dieci giorni fa. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Fabian Bacher, Stefano Gross, Manfred ...

Sci alpino - l’infortunio è ormai un lontano ricordo : Francesca Marsaglia lavora con le compagne a Ushuaia : La ventottenne alpina è tornata alla piena attività con le compagne di squadra nel corso del raduno argentino di Ushuaia, dimenticando l’infortunio Francesca Marsaglia scalpita. Lo stop di oltre un anno e mezzo che l’ha tenuta lontana dalle piste nella passata stagione di Coppa del mondo è fortunatamente diventato un ricordo. La ventottenne alpina è tornata alla piena attività con le compagne di squadra nel corso del raduno ...

Sci alpino : doppia frattura alla mano destra per Christof Innerhofer : Stop inatteso nella preparazione per quanto riguarda una delle stelle della velocità dello sci alpino azzurro: Christof Innerhofer nella terza settimana a Ushuaia (Argentina), è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio causato da un impatto con un palo. L’altoatesino è andato a sbattere con la mano destra ad una porta alla velocità di 120 km/h procurandosi le fratture della falange distale e del collo del primo metacarpo. Queste ...

Sci alpino - prosegue il lavoro delle ragazze di Coppa del Mondo ad Ushuaia : martedì il rientro in Italia : Ultima settimana sulle nevi di Ushuaia per le ragazze di Coppa del Mondo: il rientro in Italia è previsto per martedì 2 ottobre Manca ormai poco meno di una settimana alla conclusione del viaggio argentino della squadra femminile di Coppa del Mondo sulle nevi di Ushuaia. Il gruppo composto da Karoline Pichler, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Fanchini e Johanna Schnarf, Sofia Goggia, Irene Curtoni, ...

Sci alpino - Innerhofer promette : “voglio dimostrare in gara ciò che nel 2018 mi riusciva solo in allenamento” : Buoni i propositi di Innerhofer per il 2019: “concretizzare in gara ciò che nel 2018 mi è riuscito solamente in prova” Christof Innerhofer si riposa per qualche giorno dopo le intense tre settimane di allenamento sulle nevi invernali di Ushuaia, un viaggio in Sudamerica che originariamente prevedeva anche una puntata a La Parva, diventata successivamente impraticabile a causa della scarsa presenza di neve sulle montagne cilene. ...

Sci alpino - Federica Brignone e Laura Pirovano tornano sugli sci. Obiettivo Soelden per le azzurre : Due graditi ritorni in casa Italia a poco più di un mese dall’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino: Federica Brignone, ad un mese e mezzo dall’infortunio rimediato in Svizzera, ritorna sugli sci dopo essersi messa alle spalle lo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e la microfrattura alla medesima gamba, e lo fa sullo Stelvio. In vista dell’esordio di fine ottobre in programma a Soelden, ...

Sci alpino - l’infortunio è alle spalle per Federica Brignone : l’azzurra torna ad allenarsi sullo Stelvio : L’azzura torna sugli sci questa settimana allo Stelvio, dove sono presenti anche le ragazze della Coppa Europa di discipline tecniche A 46 giorni dalla caduta nel corso di un allenamento sul ghiacciaio svizzero di Zermatt, Federica Brignone torna sugli sci. La ventottenne carabiniera valdostana, procuratasi un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e una microfrattura alla stessa gamba, salirà sul ...

Sci alpino - i gruppi C maschile e femminile lavorano separati : donne sullo Stelvio e uomini a Formia : Strade separate per i gruppi C, donne al Passo dello Stelvio mentre gli uomini lavoreranno a Formia Strade separate settimana prossima per i due gruppi C dello sci alpino. La squadra femminile si allenerà al Passo dello Stelvio da lunedì 24 a sabato 29 settemrbe con Giulia Di Francesco, Francesca Fanti, Giulia Paventa, Elisa Platino, Giulia Tintorri, Petra Unterholzner e Monica Zanoner insieme all’allenatore responsabile Angelo Weiss ...