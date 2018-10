Decreto Sicurezza | Mattarella firma ma manda un messaggio a Salvini

Migranti - Mattarella firma il Decreto Sicurezza e scrive a Conte : «Rispetto per la Carta» : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale

Decreto Sicurezza - Mattarella lo firma ma scrive a Conte/ Ultime notizie : “Rispettare la Costituzione” : Decreto Sicurezza, Mattarella lo firma ma scrive a Conte: “Rispettare la Costituzione”. Il Presidente della Repubblica richiama l'articolo 10 sugli obblighi internazionali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:32:00 GMT)

Dl Sicurezza - Mattarella firma il Decreto Salvini e invia una lettera al premier Conte : “Rispettare obblighi Carta” : Ieri l’incontro, oggi la conferma, la firma sul decreto e un messaggio al presidente del Consiglio: “Gli obblighi della Costituzione vanno rispettati”. È questo il senso della lettera inviata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Contestualmente alla firma sul decreto Sicurezza. A darne notizia è stata una nota ufficiale del Quirinale. Il testo della missiva è molto chiaro. Eccolo, testualmente: “Signor ...

Mattarella firma il Decreto Salvini sulla sicurezza - ma ricorda gli obblighi della Costituzione : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione e contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte. «Al riguardo - dice il capo dello Stato - avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Sta...

Mattarella firma il Decreto Sicurezza e scrive a Conte : «Rispetto per la Costituzione» : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale

Decreto Sicurezza - Mattarella firma ma scrive a Conte : rispettare la Costituzione : Sergio Mattarella ha emanato il Decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione ma ha Contestualmente inviato una lettera al Presidente del Consiglio. «Avverto l?obbligo di...

Decreto Sicurezza - Salvini : 'Incontro positivo al Colle - testo rifinito'. Oggi la firma : 'È la chiusura virtuosa di un percorso condiviso con tutti. Mai Decreto è stato così tanto accompagnato e studiato come questo sulla Sicurezza e l'immigrazione. Ma è giusto che sia così visto che si ...

Decreto Sicurezza - Salvini : "Incontro positivo al Colle - testo rifinito". Oggi la firma : "È la chiusura virtuosa di un percorso condiviso con tutti. Mai Decreto è stato così tanto accompagnato e studiato come questo sulla Sicurezza e l’immigrazione. Ma è giusto che sia così visto che si tratta di un tema importante e rilevante”. Così il ministro dell’interno Matteo Salvini, in una nota diffusa all’indomani dell’incontro con il presidente della ...

Decreto Sicurezza - Sergio Mattarella non ha ancora firmato : scontro con Matteo Salvini sugli immigrati : Il Decreto Sicurezza, punto decisivo per Matteo Salvini , è ancora fermo al Quirinale: non è stato emanato mercoledì, così come previsto. Nella mattinata di ieri, il vicepremier leghista aveva ...

Decreto Sicurezza - il Colle ferma le espulsioni senza sentenza : Annunciato più volte come varato, il Decreto sicurezza, che tanto a cuore sta al ministro dell'Interno Matteo Salvini, è ancora fermo al Quirinale e non è stato emanato ieri, come invece aveva ...

Decreto Sicurezza al Quirinale - modifiche su asilo e coperture : I dem: intimidisce i giornalisti Ed anche il ministero dell'Economia è intervenuto sulla clausola finanziaria per la bollinatura da parte della Ragioneria di Stato. Ora spetterà al presidente della ...

Decreto Sicurezza al Quirinale - modifiche su asilo e coperture : I dem: intimidisce i giornalisti Ed anche il ministero dell'Economia è intervenuto sulla clausola finanziaria per la bollinatura da parte della Ragioneria di Stato. Ora spetterà al presidente della ...

Decreto Sicurezza al Quirinale - ecco come cambia l'asilo : I dem: intimidisce i giornalisti Ed anche il ministero dell'Economia è intervenuto sulla clausola finanziaria per la bollinatura da parte della Ragioneria di Stato. Ora spetterà al presidente della ...

Il Decreto Sicurezza viene attenuato : per gli immigrati a processo una garanzia in più prima dell'espulsione : Per il Viminale, è sbagliato parlare di "modifica" al Decreto immigrazione e Sicurezza in materia di sospensione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Ma l'articolo 10 del "testo definitivo" sembra in effetti 'attenuare' quanto illustrato dalla relazione diffusa subito dopo il Consiglio dei ministri dei lunedì scorso. Secondo quella relazione, la Commissione territoriale può sospendere l'esame ...