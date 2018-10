Spazio | Gabriella Arrigo prima donna dell’ASI a diventare membro dell’International

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018)è la 60ª italiana e ladell’Agenzia a ricevere il titolo di Accademico dall’International Academy of Astronautics (IAA) nella sezione “Space Policies, Law and Economics”. L’Accademia, fondata da Theodore Von Karman, il 16 agosto 1960 a Stoccolma, per promuovere le scienze e gli studi aeronautici, la cooperazione internazionale e premiare coloro che si distinguono nelle scienze e nelle tecnologie legate all’astronautica, comprende oggi 1213 membri di 73 paesi e collabora con le più prestigiose accademie nazionali delle Scienze. “Dedico questo premio ai giovani, in particolare ai miei studenti, perché siano sempre determinati nel raggiungere i loro obbiettivi e lo facciano con grande passione e generosità”, così, entrata in ASI nel 1991, e oggi responsabile delle Relazioni Internazionali dell’Agenzia, dichiara a Brema, dove è in corso il ...