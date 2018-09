Sicurezza : sindaco Belluno - dl un errore - rischia di fomentare la criminalità (2) : (AdnKronos) - "Il passo successivo è quello di trovare queste persone a vivere per strada, in condizioni da irregolari, e lo stesso Ministro dell'Interno ha affermato che sarebbe impossibile rimpatriarli tutti. – conclude Massaro – Questo è un provvedimento che manca di buon senso: oggi, abbiamo pic

Sicurezza : sindaco Bagnoli di Sopra - bene Dl - è un buon passo avanti : Padova, 30 set. (AdnKronos) - "Sono soddisfatto, perchè il Dl Sicurezza è un buon passo avanti sul fronte della gestione dell'immigrazione. Perchè finora la struttura normativa statale scaricava sui Comuni il peso della gestione migratoria, ora su questo fronte si fa giustizia". Così all'Adnkronos R

Sicurezza : sindaco Rozzano - Salvini sbaglia a non invitarci (2) : (AdnKronos) - "Se fossi lì vi chiederei di avviare alcune semplicissime azioni: assegnare le risorse per sistemare tutti gli appartamenti vuoti che non possono essere consegnati alle tante famiglie, di cui la maggior parte italiane, in attesa di assegnazione. Modificare l'inapplicabile e inefficace

Sicurezza : sindaco Rozzano - Salvini sbaglia a non invitarci : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Rozzano, Barbara Agogliati, 'contesta' la decisione di escludere dal tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, che si riunirà domani a Milano alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, i sindaci dell'area Milanese. In una lette

Sicurezza : sindaco Padova incontra categorie economiche (2) : (AdnKronos) - "Dobbiamo fare il massimo per proteggere i nostri commercianti e i loro negozi, anzitutto mettendo in campo un piano che diffonda in maniera massiccia i migliori strumenti antifurto e antieffrazione così da fare del Centro un luogo in cui i ladri non trovino terreno fertile. Oggi ho ri

Sicurezza : sindaco Vicenza - segna cambio di rotta importante : Vicenza, 25 set. , AdnKronos, 'E' un decreto che aspettavamo e che segna un cambio di rotta importante sulla Sicurezza. I danni che ha fatto una politica di buonismo sono sotto gli occhi di tutti, questo decreto cerca di mettere ordine, con regole chiare e principi condivisibili e con la volontà primaria di bloccare una vile speculazione ...

Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e pene più severe (2) : (AdnKronos) - "Il messaggio che deve passare, e che grazie a questo decreto potremo applicare con maggior forza, è che vige la tolleranza zero per chi delinque, a prescindere dalla sua nazionalità. Ecco perché era necessario lanciare un segnale importante anche a chi è sul nostro territorio in attes

Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e pene più severe : Verona, 25 set. (AdnKronos) - “finalmente regole chiare e pene più severe, a tutela della legalità e di chi si comporta correttamente. Una vittoria per tutti, cittadini in primis. Con l’approvazione del decreto, infatti, vengono introdotte importanti misure che ci auguriamo vengano confermate dal Pa

Sicurezza : sindaco Vicenza - segna cambio di rotta importante : Vicenza, 25 set. (AdnKronos) - "E’ un decreto che aspettavamo e che segna un cambio di rotta importante sulla Sicurezza. I danni che ha fatto una politica di buonismo sono sotto gli occhi di tutti, questo decreto cerca di mettere ordine, con regole chiare e principi condivisibili e con la volontà pr

Nuova spaccata in un bar di Ceriano. Il sindaco : 'Confidiamo nel Decreto Sicurezza' : Nuova spaccata al bar in piazza Diaz Prima in via Cadorna, mercoledì una Nuova spaccata ai danni di un bar. E' successo intorno alle 3.30, quando un furgone si è scontrato contro la serranda dell' ...

Strage di Viareggio - sindaco incontra Rfi per l’Osservatorio Sicurezza. Familiari vittime : “Loro condannati. Così ci umilia” : Un incontro a porte chiuse, organizzato senza pubblicità, si è tenuto mercoledì, a Viareggio, tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e due rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, una delle aziende condannate in primo grado dal Tribunale di Lucca per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, quando un treno carico di gpl deragliò all’altezza della stazione, e la fuoriuscita di gas causò un incendio esplosivo che investì strade e case, ...

Vicenza : missione del sindaco a Roma per infrastrutture e Sicurezza (3) : (AdnKronos) - Tre, nel dettaglio, le richieste avanzate: il potenziamento dell’organico della polizia e dei vigili del fuoco che operano in città, ossia di tutti coloro che sono chiamati a garantire ordine e sicurezza; un’attenzione particolare su Campo Marzo e su altre aree critiche di Vicenza, con

Vicenza : missione del sindaco a Roma per infrastrutture e Sicurezza (2) : (AdnKronos) - Nel pomeriggio la delegazione vicentina si è recata al Viminale alla presenza del ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani, e del segretario cittadino della Lega Matteo Celebron per un incontro dedicato alla sicurezza con il ministro dell’Interno Matteo Salvini “Un confronto po

Vicenza : missione del sindaco a Roma per infrastrutture e Sicurezza : Vicenza, 11 set. (AdnKronos) - Prima missione Romana per il sindaco Francesco Rucco impegnato oggi su due fronti: le grandi infrastrutture e la sicurezza. Accompagnato dall’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero e dal capo di gabinetto Luca Milani, Rucco ha incontrato questa mattina l’ingegner