Le lacrime di Asia Argento a Non è l’Arena sul caso Bennett video | “Spero di tornare a

Asia Argento racconta (tutta) la sua verità sul caso Jimmy Bennett a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Poi le lacrime… : Asia Argento è un fiume in piena a Non è l’Arena: ospite nel salotto di Massimo Giletti, su La7, l’attrice e figlia d’arte ne ha per tutti. Scoppia in lacrime, si dimena, ‘prega’ i vertici di X-Factor affinché possa tornare lì dove le compete (con gli altri tre giudici che stanno spingendo fortissimo in questa direzione, ndr.). Asia Argento così si è vista poche volte: totalmente a nudo. Ma non senza vestiti, bensì ...

“È questa la verità!”. Asia Argento - stanca e in lacrime. Adesso svela tutto : “Sono io quella che è stata aggredita. E’ stato doloroso”. Asia Argento si esprime così, in un’intervista a ‘Daily Mail Tv’, sul caso delle accuse di molestie che la coinvolge con l’attore Jimmy Bennett. “Quello che mi spinge a parlare è la rabbia che ho provato per le bugie che Rose McGowan” e la sua partner “Rain Dove hanno detto nei miei confronti”. “Anche se lui mi ha ...

Asia Argento in lacrime ricorda Bourdain : "Dicono che sia colpa mia. Ora ho un vuoto incolmabile" : Esclusiva Daily Mail. Intervistata da Daily Mail tv, Asia Argento commenta per la prima volta in video il suicidio del suo compagno Anthony Bourdain. "Capisco che il mondo abbia bisogno di una spiegazione per la sua morte, anch'io. Dicono che sia colpa mia. L'ho tradito, ma anche lui l'ha fatto. Non era un problema per noi. Quando ci vedevamo era molto piacevole, ...

XFactor - le lacrime di Mara Maionchi e Asia Argento per l’esibizione di Camilla con “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla : Il secondo appuntamento del talent show, prodotto da Fremantle e condotto da Alessandro Cattelan, ha visto le apprezzatissime performance di Camilla Musso, sedicenne di Asti che ha interpretato “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla, facendo commuovere Mara e Asia fino alle lacrime, quella di Luna Melis, anche lei sedicenne, con “Bang Bang” di Dua Lipa, e diLeonardo Parmeggiani, 19 anni da Monteveglio (BO) con “Fly me to the Moon” di Frank ...

Asia in lacrime su Instagram : la sua dedica sofferta : Asia Argento non pubblica più nulla sui social, da quando è stata travolta dallo scandalo Bennet. L’ultimo suo feed su Instagram risale a fine luglio. Il solo canale che Asia ogni tanto aggiorna sono le Instagram Stories, dove di recente è comparsa con il viso sofferente e le occhiaie, e qualche canzone struggente a fare da sottofondo. Nelle ultime ore è riapparsa, con due storie che rendono bene l’idea del suo stato d’animo: ...

X Factor 2018 : le lacrime e la presenza di Asia Argento inondano la prima puntata di audizioni : Asia Argento La dodicesima edizione di X Factor è partita con una presenza-assenza che ha catalizzato su di sé l’attenzione. Asia Argento, giudice al debutto nella prima giornata di audizioni, è stata al centro della scena padroneggiandola con naturalezza. Ma non c’è da abituarsi, come ha spiegato Alessandro Cattelan, in una clip che ha preceduto la messa in onda della puntata, ai live ci sarà un altro giudice perchè “vogliamo ...