Volley - Osmany Juantorena : “Credo sia stata la mia ultima partita con l’Italia”. Pantera verso l’addio - Zaytsev si augura di no : Niente da fare. L’Italia ieri si è fermata di fronte ai primi veri ostacoli che si è trovata sul proprio cammino ai Mondiali 2018 di Volley maschile: Serbia e Polonia ci hanno inflitto due pesantissime lezioni di pallavolo, superiori in ogni fondamentale e non dando respiro alla formazione nostrana, discontinua e non in grado di cambiare marcia anche da un punto di vista mentale. Così fa male ed è chiaro che gli spunti di riflessione per ...

Volley - Osmany Juantorena diventa papà! La piccola Angelica è nata durante i Mondiali - la Pantera vola a Civitanova : Osmany Juantorena è diventato papà per la seconda volta. Una bella notizia per la Pantera che oggi ha festeggiato l’arrivo della piccola Angelica, sua secondogenita che farà compagnia alla piccola Victoria di 5 anni. Ieri lo schiacciatore di origini cubane era in campo per Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile, ma al termine dell’incontro (concluso attorno a mezzanotte con la vittoria dei Campioni ...

Volley - Mondiali 2018 : parla Osmany Juantorena. L’azzurro : “Non abbiamo ancora fatto niente” : Osmany Juantorena si è confidato a “La Stampa“, quotidiano torinese che ha intervistato l’azzurro impegnato con la nazionale di Volley nei Mondiali, in corso nel nostro Paese ed in Bulgaria, dei quali questa sera inizia la seconda fase. Proprio nel capoluogo piemontese, invece, si terrà la terza fase, che vedrà impegnate le migliori sei squadre. Stasera arriva la Finlandia, praticamente già eliminata, ma Juantorena non si fida ...

Volley - Mondiali 2018 : Osmany Juantorena - la Pantera pronta per graffiare. L’Italia sogna col suo Hombre de Cuba : Lui si sente più italiano che mai come ha ribadito più volte respingendo le critiche di tanti detrattori, lui è pronto per fare volare la nostra Nazionale ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese, lui è carico per graffiare come una Pantera e vuole regalare una magia al proprio pubblico. Lui è Osmany Juantorena, l’Hombre de Cuba, l’italo-Cubano più amato del Volley, la stella della nostra formazione ...