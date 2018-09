Calcio | Marotta lascia | non sarà più amministratore delegato della Juventus

agi

(Di sabato 29 settembre 2018) "Il 25 ottobre è scaduto il mio mandato comedella Juventus. Lunedì il Cda si riunirà per nominare in nuovo ad e il mio nome non sarà tra i candidati. Resterò per ora come direttore generale dell'area tecnica". L'annuncio ufficiale della separazione dopo sette anni viene data dallo stessosu Sky, dopo la vittoria dei bianconeri sul Napoli. Giuseppeè arrivato alla Juventus il 1 giugno 2010 dopo otto anni alla Sampdoria come direttore generale. Il successivo 27 ottobre è entrato nel consiglio di amministrazione del club ed è stato contestualmente nominato. Per i successivi sette anni ha mantenuto le due cariche di ad e dg della Juve. Proprio il prossimo 25 ottobre scadrà il suo mandato e non ...