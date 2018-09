Moglie Amadeus | come sta Giovanna Civitillo dopo l’incidente

lanostratv

(Di venerdì 28 settembre 2018)incidente:sta ladiha avuto un incidente. Sui suoi profili Instagram ha mostrato ai fan che cosa le è successo. Nell’ultima foto postata, si è mostrata con il broncio e non può essere altrimenti dal momento che si è fatta male cadendo dall’hoverboard. Ladiè stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. La showgirl si è beccata una frattura composta per la quale ha dovuto ingessare il braccio sinistro. Il gesso è già tutto decorato, forse opera del figlio Josè Alberto che ha cercato di far tornare il sorriso alla madre. Per fortuna niente di grave, poteva andare peggio. Sconsolata ha confidato, tra gli hashtag che accompagnano la foto su Instagram, di non avere più l’età per certi giochi. Basta poco per perdere l’equilibrio sul famoso gioco elettronico autobilanciato. Martedì scorso ...