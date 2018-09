Ryanair | annulla 150 voli per sciopero venerdi' | meno previsto

Ryanair - ridotti a 150 i voli annullati per sciopero venerdì : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ryanair : oltre 600 voli annullati per lo sciopero europeo del 25 e 26 luglio : La protesta interessa Italia, Spagna, Portogallo e Belgio. Per il sindacato belga la compagnia vorrebbe rimpiazzare con equipaggi polacchi e tedeschi il personale in sciopero - oltre 600 voli Ryanair ...