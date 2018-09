La Martina apre a Parigi

gqitalia

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ladebutta in Francia. Lo fa durante la settimana della modana, il prossimo 27 settembre, quando in rue Saint Placide 39 il marchio argentino – noto nel mondo per le sue iconiche polo – inaugurerà il suo primo flaghsip store nel quartiere Latino e di Saint Germain des Prés, nel sesto circondario. La tappa francese è l’occasione per presentare il nuovo corso del marchio, all’insegna di una sempre maggiore trasversalità sperimentale, con uno stile fresco rivolto a millennials e aficionados del brand, capace di superare i confini tra le diverse generazioni con un’evoluzione che trae ispirazione dall’arte, dalla musica e dalla moda. Lo spazio espositivo, che immerge il visitatore nel mondo del brand con materiali, manichini, layout e scelte cromatiche che cambiano la prospettiva sul mondo La, pur mantenendone sempre salde origini e identità ...