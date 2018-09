Decreto Salvini | un regalo a chi sfrutta i migranti irregolari

Cartabianca - Chef Rubio si improvvisa opinionista politico (e la spara grossa) : «Col Decreto Salvini - c’è l’Apartheid - è evidente» : Chef Rubio, Cartabianca Unto e bisunto non lo era. Ma fuori luogo, quello un po’ sì. Dopo aver raccontato su DMAX le abitudini dei camionisti in trattoria, ieri sera Chef Rubio è apparso su Rai3 a Cartabianca in qualità di opinionista politico. Le sue argomentazioni ed i toni utilizzati, però, hanno suscitato qualche perplessità anche nella conduttrice Bianca Berlinguer. A seguito delle sue esternazioni polemiche contro Matteo Salvini, ...

L'eurodeputato Viotti : "Fondi per i profughi direttamente a Regioni e Comuni - così smontiamo il Decreto Salvini" : Il relatore pd del bilancio europeo inserisce un emendamento che, spiega, consentirà di "dribblare" i veti statali sui progetti di protezione umanitaria

Delrio (PD) : "Il Decreto di Salvini porterà insicurezza" : Il capogruppo del PD alla Camera Graziano Delrio è stato questa mattina ospite di Rainews24 dove, in qualità non solo di rappresentante dell'opposizione, ma anche nei panni di ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato intervistato a proposito del decreto del Governo Conte su Genova. Delrio ha detto:"Bisogna accelerare. Si è fatto molto con i proclami e poco con i fatti. Noi ci siamo resi subito disponibili, abbiamo dato ...

Il vero buco del Decreto Salvini : Non fatevi distrarre dalle modifiche proposte nel decreto legge Salvini. Sono tutte cartucce sparate con la solita arma di distrazione di massa: promettere sicurezza utilizzando il pugno duro contro gli immigrati. Ma alla fine spareranno a salve, anzi, si rischia il rinculo.La ragione è semplice: i rimpatri non si riescono a fare, se non in pochi Paesi di provenienza e solo grazie al lavoro di Minniti. Se non sono riusciti in questi ...

Il Decreto Salvini non entusiasma i comuni di centrodestra. Le voci dei sindaci : Roma. Se la speranza era quella di suscitare l’entusiasmo dei suoi sindaci, allora va detto che l’obiettivo di Matteo Salvini non è pienamente centrato. Per carità, che sia sbagliato nessuno osa pensarlo, o quantomeno dirlo; e però i primi cittadini del centrodestra, perfino quelli leghisti, perfino

Decreto Salvini - dal permesso di soggiorno alla criminalità : Inoltre, il daspo urbano potrà essere applicato anche nei presidi sanitari e in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. Infine, il blocco stradale torna ad essere ...

Migranti - ecco cosa c'è nel Decreto Salvini : Il governo ha dato via lbera ieri al decreto che unifica i testi su sicurezza e Migranti. Il vice premier Matteo Salvini ha parlato di 'passo in avanti per un'Italia più sicura'. il presidente del ...

Migranti - arriva il Decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : Migranti, arriva il decreto Salvini: addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana. La prima e più ...

Decreto Salvini - l'allarme dei centri Sprar : 'Così rischiamo il naufragio' : RESTARE AL SUD E CREARE ECONOMIA LEGALE: LO Sprar DI GIOIOSA Nato come ampliamento dello Sprar di Riace, lo Sprar di Gioiosa Jonica diventa autonomo dall'1 gennaio 2014 e conta oggi 75 posti in ...

Sicurezza - Salvini : «Non credo che Mattarella si metterà di traverso sul Decreto» : «Non penso proprio». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radio a chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Migranti - Salvini : 'Non credo che Mattarella si metterà di traverso sul Decreto' : 'Non penso proprio'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radio a chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella possa mettersi di ...

Decreto Salvini - Minniti : "Produrrà effetto opposto" : A neanche 24 ore dalla presentazione del cosiddetto Decreto Salvini, che affianca l'immigrazione alla sicurezza, l'ex Ministro dell'Interno Marco Minniti si è lanciato in una dura critica del testo, che a suo dire produrrà l'effetto opposto a quello voluto dall'esecutivo di Giuseppe Conte.Il testo non è stato ancora pubblicato e le parole del predecessore di Salvini si basano ovviamente su quanto annunciato ieri in conferenza stampa:Aspetto ...

#DecretoSalvini - mafie e caporali ringraziano : Del resto per fare politica oggi non serve approfondire un tema e costruire soluzioni efficienti ed efficaci, magari previo parere degli esperti. Basta twittare "più forte che puoi", no? Basta un ...

Decreto Salvini - fonti Ue : non è del tutto fuori luogo : Bruxelles, 25 set., askanews, - La Commissione europea non si è ancora pronunciata ufficialmente sul Decreto Legge Salvini su Sicurezza e Immigrazione, perché attende di analizzarlo 'dopo l'...