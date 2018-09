Ascolti tv 24 settembre | delude l' esordio del Grande Fratello Vip | Rai Uno trionfa

Ascolti TV | Lunedì 24 settembre 2018. Grande Fratello Vip parte dal 20.95% - vince La Vita Promessa (24.89%). Fazio 10.95% : Grande Fratello Vip 2018 Nella serata di ieri, Lunedì 24 settembre 2018, su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction La Vita Promessa ha conquistato 5.606.000 spettatori pari al 24.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 all’1.20 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha ottenuto un ascolto medio di 3.341.000 spettatori pari al 20.95% di share (qui il confronto con gli Ascolti dello scorso anno – qui quello che è ...

Ascolti tv pomeriggio - 24 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Terza settimana di sfida a tre. Secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, lunedì 24 settembre 2018, chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5 hanno continuato a sfidarsi per il titolo di regina della fascia pomeridiana. Fino ad ora, però, non c’è stata battaglia. Sul gradino più alto del podio si è sempre seduta la De Filippi. Medaglia ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 24 settembre : dopo l'outing di Francesca Fialdini - gli Ascolti... : Nuova settimana in compagnia de La Vita in diretta che torna in onda oggi, 24 settembre, dopo l'outing di Francesca Fialdini contro Tiberio Timperi, quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:44:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 23 settembre 2018. Fazio riparte dal 16.5% e dal 14.3% - Giletti 7.1%. Venier (15.8%) batte D’Urso (13.4%) - Parodi 13.6% : Che Tempo Che Fa Su Rai1 – dalle 20.39 alle 22.53 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 16.49% di share mentre – dalle 22.58 alle 0.12 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.25% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 7.73% di share. Su Rai2 Italia-Olanda valevole per i Mondiali di Pallavolo ha catturato ...

