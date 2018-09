“Un ecomostro in meno” | in timelapse l’abbattimento dell’edificio-scheletro | la battaglia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) A Milano c’è un edifico abbandonato in meno. Lodi via Boncompagni 101 in queste settimane è stato abbattuto, come si vede nelpubblicato su Facebook dalla pagine ufficiale del Comune, e al suo posto nei prossimi anni nascerà una struttura ricettiva. La lotta agli ecomostri, secondo il comunicato diffuso da Palazzo Marino, è uno degli obiettivi dell’amministrazione, che prevede importanti penalità per gli operatori inadempienti. L'articolo “Unin meno”, inl’abbattimento dell’edificio-: ladel Comune di Milano proviene da Il Fatto Quotidiano.