Dolce e Gabbana | Mariano Di Vaio all' apertura della sfilata con la moglie Eleonora

Camerona Dallas/ Per Milano Fashion Week sfila insieme alla mamma e alla sorella da Dolce e Gabbana : Cameron Dallas ha sfilato alla Milano Fashion Week per Dolce & Gabbana, insieme alla mamma e alla sorella. Sulla passerella anche le grandi top model(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Il sindaco di Modica ringrazia Dolce e Gabbana : Il sindaco di Modica ringrazia a nome della citta' gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana per aver scelto il Duomo di San Giorgio.

Mariano Di Vaio con la moglie Eleonora sfila per Dolce Gabbana : L'autorevole rivista economica ha incoronato il 28enne umbro come l'inuencer italiano uomo numero1 al mondo nella classica ufciale degli under30 che contano. Mariano Di Vaio regna al primo posto per ...

Da Monica Bellucci a Carla Bruni - Dolce e Gabbana fa sfilare le dive : Il mondo di Dolce e Gabbana trionfa come fosse un giardino, tra chilometri di ruches e tante coppie di donne di tutte le età, compagne, madri e figli, nonne e nipoti, giovanissime come la splendida ...

Monica Bellucci - Carla Bruni - Eva Herzigova : da Dolce&Gabbana sfilano le star di ieri e di oggi : ... splendida cinquantatreenne che col passare degli anni non perde neanche un filo del fascino e della sensualità che l'ha resa una diva amata in tutto il mondo. Con lei anche Carla Bruni, 50 anni ex ...

Dolce&Gabbana : cartolina italiana : In questo, l'evoluzione del DNA di Dolce&Gabbana funziona come poche altre cose viste a Milano Moda Donna e allo stesso tempo si mostra finalmente attenta a quello che succede nel mondo senza ...

Dolce e Gabbana e San Giorgio di Modica : Dolce e Gabbana ancora una volta per presentare i loro capolavori di moda scelgono il barocco ibleo e in particolare il Duomo di San Giorgio di Modica

A Natale il panettone Dolce e Gabbana di Fiasconaro : Nasce il panettone Dolce&Gabbana di Fiasconaro. Due le varieta' al pistacchio di sicilia e cioccolato bianco e agli agrumi e zafferano di Sicilia

Settimana della moda Milano 2018 - dal 19 al 25 settembre al vita la settimana fashion : Gucci grande assente - mistero Dolce e Gabbana : Milano è in pieno fermento: i negozi del centro cambiano le vetrine, le impalcature che nascondono i cantieri si vestono con enormi pubblicità di scarpe o borse, e in metropolitana si scorgono sempre più giovani modelle (o aspiranti tali) che corrono da una parte all’altra della città per i casting. Manca pochissimo infatti all’inizio della settimana della moda, in programma dal 19 al 25 settembre, uno degli appuntamenti più importanti per il ...

Dolce e Gabbana pronti a rilevare il teatro Politeama di Como : ospiterà sfilate ed eventi culturali : L'idea sarebbe quella di ristrutturare l'edificio per ricavarne uno spazio di eccellenza legato al mondo della moda e della cultura. La società che gestisce l'ex cinema , Politeama Srl, , senza più ...

Como : Dolce e Gabbana pronti a rilevare l'ex teatro Politeama? : L'interesse degli stilisti per la storica struttura da trasformare in spazio di eccellenza della moda

Evento Dolce Gabbana : il Lario sulla stampa e sui social in tutto il mondo : Durante l'Evento dal 5 all'8 luglio scorsi c'è stato un impatto immediato di immagini che girano sui social, in televisione e sulla stampa quotidiana; ma allo stesso gli inviati di tutto il mondo ...