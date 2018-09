Decreto Dignità + Flat tax = Boom di finte partite Iva L' allarme dei direttori del

La critica al Decreto Dignità : “Produrrà un esercito di finti lavoratori autonomi” : Un'analisi dell'Associazione dei direttori del personale ha evidenziato alcune conseguenze della riforma voluta da Di Maio...

Decreto Dignità - Romano : “Questi del M5s sono cavallette”. Cremaschi : “Sei più a destra di questo governo” : “Decreto dignità? Ci sono tante storie drammatiche di persone che hanno perso il lavoro. E il 30 settembre noi del Pd porteremo in piazza, a Roma, queste storie, per dimostrare cosa sta producendo questo governo e questo Decreto, che dovremmo smettere di chiamare ‘di dignità’. Dovremmo chiamarlo ‘Decreto di disoccupazione’”. Così, a L’Aria che tira (La7), il deputato Pd, Andrea Romano, stronca il Decreto di dignità, tra i mormorii di dissenso ...

Di Maio : “Berlusconi apocalittico sul Decreto Dignità. Me lo segno. Il capo di Mediaset cerca visibilità : è ridicolo” : “E’ ridicolo e va compatito”. Poco dopo il comizio di Silvio Berlusconi da Fiuggi in cui ha nuovamente attaccato i 5 stelle, il vicepremier Luigi Di Maio ha replicato con un post su Facebook. “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...

Governo - Berlusconi : Decreto Dignità ha distrutto fiducia imprese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

SPILLO/ I robot mandano in soffitta il dibattito su Jobs Act e Decreto dignità : In futuro crescerà l'automazione nel mondo del lavoro, ma aumenterà il numero degli occupati. Purché la politica faccia i passi giusti.

Confindustria Toscana Sud organizza un seminario per approfondire i temi legati al Decreto Dignità : Confindustria Toscana Sud organizza, in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro di Arezzo, il seminario "Contratti a termine e di somministrazione: le novità del Decreto Dignità", che avrà luogo ...

Decreto Dignità - in Abruzzo 56 contratti a termine non rinnovati in attesa di capire. La comunicazione? Via Whatsupp : Con un semplice messaggio scritto WhatsApp, “Fermato”, a 56 lavoratori di una delle principali aziende abruzzesi non è stato rinnovato il contratto e sono adesso disoccupati. Una decisione collettiva a mezzo app che vede coinvolti gli interinali in servizio alla LFoundry di Avezzano, che produce semiconduttori e circuiti integrati per l’automotive e per l’industria aerospaziale e che appartiene, da qualche tempo, alla cinese Smic. In tutto, vi ...

Chiusure domenicali - Camusso : “Importante provvedimento”. Ma critica Di Maio e Decreto Dignità : “Poco coraggioso” : “Com’è noto, la Cgil da lungo tempo conduce una battaglia sulla regolamentazione dell’apertura dei negozi, anche perché la totale liberalizzazione ha determinato condizioni di lavoro molto difficili. E quindi credo che sia molto importante arrivare a un simile provvedimento”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, sulla decisione del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di far chiudere ...

Economia : Ramazza - Assolavoro - a 'Quotidiano Nazionale' - Decreto Dignità sprone al governo : Roma, 10 set 10:00 - , Agenzia Nova, - Il Decreto Dignità è legge: nelle prossime settimane diventerà pienamente operativo. Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, l'Associazione... , Res,

Iper ammortamento : cosa cambia con il Decreto dignità : Tra le novità fiscali previste dal “decreto dignità” (decreto 87/2018) quella che si configura tra le più rilevanti viene individuata all’ articolo 7 del testo convertito successivamente nella legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha modificato la disciplina dell’Iper ammortamento con il preciso scopo di ancorare il beneficio agli investimenti effettuati in Italia. Il bonus fiscale dell’Iper ammortamento secondo la nuova disposizione spetta a ...

Dal Decreto Dignità alle misure per Genova : i primi 100 giorni del governo Conte : Dal decreto Dignità alle misure per l’emergenza di Genova l’attività del Consiglio dei ministri in 17 riunioni

Decreto Dignità : le conseguenze per i casinò online - leghe di calcio e altri sport : Il Governo promuove il Decreto Dignità: tutto sulla norma che colpisce le sponsorizzazioni dei casinò online Dopo che la Camera dei Deputati aveva dato il via libero al cosiddetto Decreto Dignità, promosso dal Governo a guida Movimento 5 Stelle e Lega, anche il Senato ha dato l’ok definitivo all’approvazione della legge. Si tratta di una norma che va a colpire le sponsorizzazioni dei casinò online, vietate in ogni forma. Si tratta di un ...

Decreto Dignità - Bentivogli : A casa già tanti lavoratori : Roma, 3 set., askanews, - 'Il Decreto dignità sta lasciando a casa tanti lavoratori. Questo in alcuni casi è già avvenuto e in altri è stato comunicato ai lavoratori che al termine dei 24 mesi o dei ...

In base ai dati Istat il tasso di occupazione cala tra le donne e nella fascia 15-49 anni. Ma la soluzione non può venire ingessando ancor più il mercato.