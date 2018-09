Basket | Supercoppa Italiana 2018 | il tabellone delle semifinali Date | programma | orari e

oasport

(Di martedì 25 settembre 2018) Laè l’evento che apre la stagione-19. Per l’occasione, riapre il principale palasport di Brescia, che ha assunto il nome di PalaLeonessa e che può contenere oltre cinquemila persone. Torino, Milano, Trento e Brescia si stanno preparando a giocare per il primo trofeo di quest’annata, ognuna col proprio percorso intrapreso durante l’estate. C’è Milano, col suo ruolo di naturale favorita e con i tanti cambiamenti operati nella ricerca di una migliore posizione in Europa; c’è Torino, che nell’ultimo mese ha vissuto diverse vicissitudini relative al roster; c’è Trento, che deve assorbire la partenza di Shields e ci prova con i ritorni di Marble e Pascolo; c’è infine Brescia, padrona di casa, che ha ricostruito quasi tutto attorno a Luca Vitali, Moss e Brian Sacchetti. Lasi giocherà sabato 29 ...