VELISTA DISPERSO E FERITO NELL' OCEANO INDIANO Ultime notizie | nave francese sta per

VELISTA DISPERSO E FERITO IN OCEANO INDIANO/ Ultime notizie - mobilitazione per cercarlo : “non riesce a bere” : OCEANO INDIANO, VELISTA DISPERSO: interrotte le comunicazioni. E' corsa contro il tempo per tentare di salvarlo, in azione una squadra di soccorso internazionale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:35:00 GMT)