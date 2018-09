Un altro Galaxy va a fuoco | Samsung pasticcia un po’ ma alla fine risolve la questione

Galaxy Note 9 prende fuoco - un altro caso batteria per Samsung? : Un Galaxy Note 9 prende fuoco e poi esplode in una borsetta di una donna mentre era in ascensore che si è riempito di fumo, da qui il panico. Da qui la causa per danni contro Samsung alla Corte Suprema del Queens, New York. Galaxy Note 9 prende fuoco: donna fa causa a Samsung Nonostante il CEO DJ Koh abbia affermato al The Korea Herald che la batteria del Galaxy Note 9 sia “più sicura che mai” e che “gli utenti non devono più ...

Telenovela Bixby in italiano sui Samsung Galaxy : altro indizio incoraggiante il 7 settembre : In ambito smartphone due indizi non fanno una prova, ma di sicuro quanto trapelato di recente per alcuni Samsung Galaxy in commercio nel nostro Paese è quantomeno incoraggiante, almeno per quanto concerne coloro che si ritrovano in possesso di uno smartphone compatibile con Bixby e che, allo stesso tempo, sognano di utilizzare l'assistente vocale in italiano. Presentato in occasione della prima apparizione pubblica del Samsung Galaxy S8 un anno ...

Un altro aggiornamento di agosto per Samsung Galaxy Note 8 : si parte da UK e EAU : Ecco arrivare a boro del Samsung Galaxy Note 8 un secondo aggiornamento basato sulle patch di sicurezza di agosto, contraddistinto dalla serie firmware N950FXXU4CRH3, e sempre destinato ai modelli equipaggiati con il processore Exynos 8890. Sul fronte sicurezza non dovrebbero esserci cambiamenti, al contrario di quanto si registrerebbe relativamente ai vari sensori che caratterizzano il dispositivo, fatta eccezione per il lettore di impronte ...

Editoriale – Ecco perché non passerò a Samsung Galaxy Note 9 (e non comprerò altro) : Samsung Galaxy Note 9 è realtà. Il racconto dei motivi per cui non sostituirò Note 8 con OnePlus 6, Huawei P20 Pro e neppure con Note 9 L'articolo Editoriale – Ecco perché non passerò a Samsung Galaxy Note 9 (e non comprerò altro) proviene da TuttoAndroid.