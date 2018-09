Roma - Primo trapianto di faccia al Sant'Andrea : «Sospetto rigetto per la paziente» : «Le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito e le anastomosi sono pervie, tuttavia...

Primo trapianto di faccia in Italia : il chirurgo è precario : Ciò che è stato in grado di fare è avvenuto soltanto altre 50 volte in tutto il mondo, eppure Benedetto Longo non riesce a ottenere il giusto riconoscimento dal sistema Italiano. Ha oggi 40 anni e ...

Primo trapianto di faccia in Italia : sospetto rigetto - ma le condizioni della paziente “sono buone” : “Le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito e le anastomosi sono pervie, tuttavia i tessuti trapiantati hanno manifestato, durante la notte scorsa, segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto, nonostante il cross-match negativo tra donatore e ricevente. Per prevenire ulteriori rischi si sta prendendo in considerazione, ...