La Roma si allena davanti a Monchi

DI FRANCESCO ESONERATO : I POSSIBILI SOSTITUTI/ Ultime notizie Roma - nuovo allenatore : voci su grandi ex : Di FRANCESCO ESONERATO, POSSIBILI SOSTITUTI. Ultime notizie Roma, tecnico a rischio dopo il ko di Bologna: chi sarà il nuovo allenatore? Ipotesi Conte e Paulo Sousa(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Caos Roma - ‘lite’ Di Francesco-calciatore : duro provvedimento dell’allenatore [NOME e DETTAGLI] : Si sta giocando la 5^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo la partita più importante delle 15 mette di fronte Roma e Bologna, partita che i giallorossi non possono fallire dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti. Ma nelle ultime ore tensione altissima in casa giallorossa, secondo le ultime voci confronto acceso tra Di Francesco e Karsdorp, toni accesi e decisione forte dell’allenatore, quella di mandare in ...

Roma e Inter : aria di crisi con allenatori in confusione : Con il ritorno della Serie A ci siamo tolti un gran peso: Cristiano Ronaldo ha finalmente realizzato il suo primo gol in campionato. Non solo, il fuoriclasse portoghese si è addirittura reso ...

Roma - Pastore si rilassa a Capri con la moglie. Domani alle 15 la ripresa degli allenamenti : I 13 nazionali in giro per il mondo rientreranno a Trigoria tra martedì e mercoledì, a quel punto l'allenatore potrà preparare le 7 partite in 20 giorni in cui la Roma proverà dare segnali di ripresa.

Roma - Monchi : 'Decido io se esonerare l'allenatore. Cessioni? Non un male se...' : 'Anche dopo 16 mesi posso confermare che è stata la scelta giusta per me', ha dichiarato in una lunga intervista per Sport Illustrated . Nel podcast, del 30 agosto, andato in onda nella rubrica ...

Aquilani si allena a Roma : cerca squadra : Alberto Aquilani , centrocampista ex Roma , Liverpool, Juve e Milan , al Las Palmas nell'ultima stagione, è ancora senza squadra. Come scrive la Gazzetta dello Sport , il classe '84 si sta allenando a Roma in attesa della chiamata giusta.

Roma - la panchina dell'allenatore Di Francesco è già traballante : ... sostituito dallo svedese Olsen che sinora aveva giocato solamente in Danimarca, non certo un campionato particolarmente competitivo, stanno avendo sicuramente un peso specifico elevato nell'economia ...

Panucci : 'Milan da Champions - Roma indebolita ma vorrei tanto allenarla' : Christian Panucci gioca il 'suo' Milan-Roma. Il ct dell'Albania, doppio ex dell'anticipo di venerdì sera a San Siro, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Milano è stata la mia fortuna. Ci sono arrivato a 20 anni e a Milanello ho trovato compagni straordinari che mi hanno cambiato la mentalità. Il Milan significa scudetto, Champions, profumo d'...

Furia Di Francesco - l’allenatore della Roma si frattura la mano : Furia Di Francesco in occasione della gara di campionato contro l’Atalanta, l’allenatore si è procurato la frattura della mano dopo aver scagliato un pugno contro la panchina. Partita non entusiasmante del club giallorosso contro gli uomini di Gasperini, dopo l’avvio sprint con il gol di Pastore, reazione da parte degli ospiti che ribaltano tutto con Castagne e con la doppietta di Rigoni. Deluso l’allenatore della ...

Roma-Atalanta - Gasperini deluso : ecco il commento dell’allenatore : Prima il sogno dell’Atalanta di uscire dall’Olimpico con tre punti, poi la rimonta della Roma, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Gasperini ai microfoni Sky Sport: “Alla fine portiamo a casa un 3-3 che ci lascia un po’ di amaro. Abbiamo avuto la concreta possibilità di vincere, ci siamo andati molto vicino. Cosa ci è mancato? Siamo stati molto bravi in tutte le situazioni, ci è mancato un po’ di ...

Romania - vola sulla fascia in contropiede : a stenderlo è... l'allenatore. IL VIDEO : Furbo come La Volpe: il mister e il fallo sull'avversario Guarda tutti i VIDEO I VIDEO più curiosi dal mondo del web Guarda tutti i VIDEO

Roma - Bosz ex allenatore di Kluivert : 'E' molto forte e con una grande tenuta mentale' : 'Justin Kluivert? È un giocatore molto forte, con una grande tenuta mentale, con me si allenava molto, ho un ottimo ricordo di lui. Se è un'ala destra o sinistra? Lui è piccolino fisicamente, ma è ...

Roma - Nzonzi punta l'Atalanta mentre Under realizza una tripletta in allenamento : Prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di campionato, la prima in casa, contro l'Atalanta in programma lunedì alle 20.30. I giallorossi, con Perotti che ha svolto lavoro individuale, ...