Cosa sappiamo del decreto “immigrazione e sicurezza”

Che Cosa sappiamo dello storico accordo tra il Vaticano e la Cina : Roma. Dopo tanti rinvii, alla fine la firma sull’accordo tra la Santa Sede e il governo cinese è arrivato. Entro settembre, come aveva rivelato qualche settimana fa il Wall Street Journal e confermato poi dal Global Times, giornale semi-ufficiale del Partito comunista di Pechino. Il comunicato diffu

Cosa sappiamo sul naufragio nel lago Vittoria : I morti sono saliti a 136: le cause non sono ancora note, ma in passato erano già avvenuti incidenti simili The post Cosa sappiamo sul naufragio nel lago Vittoria appeared first on Il Post.

The Winds of Winter - Cosa sappiamo del prossimo romanzo di George RR Martin : L’ultima dichiarazione dell’acclamato autore George RR Martin arriva un po’ come una beffa. A margine degli ultimi Emmy Awards, dove Game of Thrones (ovvero la serie Hbo tratta dalla sua saga letteraria delle Cronache del ghiaccio e del fuoco) ha vinto l’ennesimo premio come serie dell’anno, lo scrittore si è lasciato andare ad alcuni commenti su The Winds of Winter, l’attesissimo suo prossimo romanzo: ...

Manovra finanziaria : costi e coperture - Cosa sappiamo finora - : Finanza & Dintorni Se ne parla tanto in questi giorni: la prossima Manovra finanziaria. Per il ministro Tria non sarà facile far quadrare i conti. Ho provato a ripercorrere voce per voce quanto ...

SpaceX - gli artisti-astronauti e il ritorno alla Luna : che Cosa sappiamo finora : Il 42enne giapponese che ora tutto il mondo conosce come primo acquirente di un biglietto per un giro attorno alla Luna, ha citato una frase storica del Presidente Kennedy :'We choose to go to the ...

Cosa sappiamo Sui Nuovi iPhone Xs - iPhone Xs Max e iPhone Xr : Anteprima iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr. Tutto quello che Sappiamo sui Nuovi iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr di Apple prima della presentazione ufficiale iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr Finalmente ci siamo! Questa sera alle ore 19:00 si alzerà il sipario sulla presentazione dei Nuovi iPhone 2018. L’evento si terrà […]

La manovra d'autunno : ecco Cosa sappiamo - dalla flat tax alle pensioni - : Finanza & Dintorni La manovra d'autunno si avvicina e potrebbe costare meno di quanto ipotizzato. ecco la ricetta, sulla base di quanto sappiamo oggi, dalle pensioni alla flat tax. Per tutti.

Che Cosa sappiamo di noi e dell'Italia? : Il nostro Paese è quello dove la percezione tra i cittadini è più lontana dalla realtà. Provate a rispondere e scoprite se la vostra impressione è giusta

Bono perde la voce - interrotto il concerto U2 : 'Non sappiamo Cosa sia successo' : Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. L'ultimo guaio del musicista dagli occhiali rosa è di ieri sera a Berlino. Bono, che lo scorso ...

Davvero la pistola elettrica Taser non è mai letale? Cosa sappiamo : "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del Taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter. "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere garantire loro i migliori ...