Migranti | Unhcr | D' accordo con governo italiano | c' è bisogno di solidarietà

Migranti - Grandi (Unhcr) : “La Libia non è un paese sicuro. Italia e Francia lavorino a soluzione comune” : “Gli sbarchi devono avvenire nel porto sicuro di salvataggio. Poi la responsabilità deve essere condivisa. No, la Libia non è un paese di sbarco sicuro”. L’alto Commissario Delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, è in visita in Italia dal 12 al 14 settembre. “Come Nazioni Unite siamo stati molte volte sull’orlo di dire ‘non possiamo più lavorare in Libia, troppo pericoloso per i nostri ...

Denuncia Unhcr in Libia : “atrocità indicibili contro Migranti e bimbi”/ Onu - “misure detentive alternative” : Libia, Unhcr: “Donne e bambini torturati a Tripoli. E i criminali si spacciano per agenti Onu”. Le ultime notizie sulle denunce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Migranti - UNHCR : ne muore in mare uno su 18 : Ridotti a un quinto gli arrivi in Italia rispetto al 2018, ma sulla rotta del Mediterraneo centrale il rischio di non farcela oggi è molto più alto

Rocca di Papa - Unhcr : Italia sia orgogliosa dei Migranti accolti : Rocca di Papa, askanews, - "L'Italia dovrebbe essere orgogliosa del fatto che i rifugiati siano accolti qui", lo ha detto Carlotta Sami dell'Unhcr, uscendo dal Centro di accoglienza "Un mondo migliore"...

