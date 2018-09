Manovra : Salvini - ci vuole coraggio : ANSA, - ROMA, 23 SET - Serve una Manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce, il debito aumenta. Messaggio per il ministro dell'Economia dal vicepremier Matteo Salvini, intervistato in apertura di prima pagina dal Corriere. 'Se la legge di bilancio sarà tale, e lo sarà - dice il ministro dell'Interno -, gli zero virgola di ...

Su Manovra e Dl Salvini doppio fronte con Colle e Mef : Raccontano che nella mattina di ieri, poco prima del nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, ci sia stato un “patto” tra la Lega e i 5 Stelle: un sostegno dei grillini su Dl...

Manovra - Salvini : sia espansiva anche tagliando sprechi nella Sanità : Serve una Manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce, il debito aumenta. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo: "Se la legge di bilancio sarà tale, e lo ...

Manovra E POLITICA/ La mossa di Salvini per salvare Tria e scaricare M5s : Manca poco alla presentazione della nota di aggiornamento del Def. La Lega sembra aver deciso di difendere Tria, conquistando consenso in altro modo. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:00:00 GMT)I NUMERI/ Lo 0,1% di Pil che smaschera le bugie su deficit e riforme, di P. AnnoniREDDITO DI CITTADINANZA/ Le coperture pronte da 5 anni ma dimenticate da Di Maio, di M. Tedesco

Salvini e la marcia indietro sulla Flat Tax : “Nulla su Irpef nella Manovra? Al governo staremo 5 anni - ci diamo delle priorità” : “Non ci sarà nulla sulla Flat tax nella manovra? Ci diamo delle priorità. Se l’anno prossimo pagheranno solo il 15% del loro ricavato un milione o un milione e mezzo di italiani, sarà una soddisfazione. Non possiamo fare in 5 mesi quello che altri non hanno fatto in 5 anni”. Così Matteo Salvini, a margine del suo intervento ad Atreju. Si tratta però di fatto di una marcia indietro rispetto a quanto rivendicato fino a pochi mesi ...

Manovra : QUOTA 100 - REDDITO CITTADINANZA E TAGLIO IRES/ Ultime notizie - Tria cede : Salvini e Di Maio ottimisti : MANOVRA “QUOTA 100 e TAGLIO IRES da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:19:00 GMT)

Manovra “quota 100 e taglio Ires da un miliardo”/ Ultime notizie - Salvini : "Non sforeremo il 3%" : Manovra “quota 100 e taglio Ires da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 23:53:00 GMT)

Lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non risolve i problemi della Manovra. Tria non si smuove dall'1 - 6% : La fragilità dell'impatto che lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio ha sull'impianto della manovra si può misurare da due prospettive, speculari tra di loro: da una parte il pressing asfissiante nei confronti di Tria per portare l'asticella del deficit almeno al 2%, dall'altra la fermezza del ministro dell'Economia nel tenere il punto sull'1,6 per cento. I problemi della legge di bilancio restano intatti perché ...

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Manovra - Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo agli italiani». E Salvini : «Iva? Niente aumenti» : Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. Il capo M5S dalla Cina: «Con la Lega andremo divisi alle prossime amministrative e alle regionali. Berlusconi che torna da Salvini? È come una moglie tradita».