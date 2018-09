Il numero magico del governo? Il 2% | di crescita | Paolo Savona spiega come e perché

Una vacanza allunga la vita ma solo se dura oltre un numero magico di giorni : Ferie troppo corte sembrano associate a una più alta mortalità: lo spiega un lungo studio dell'università di Helsinki in...

Mondiali DSISO : 3 - un numero magico! : L'unico rimpianto è per Zaffaroni, record del mondo in qualifica ma squalificato per una virata irregolare ". Andando al sincronizzato, sempre il tecnico ternano afferma quanto segue: " dinanzi ad un ...