Di Francesco | Ora cambierò

De Rossi - via Di Francesco? Non è ora : ANSA, - ROMA, 23 SET - "Continuare con questo allenatore o voltare pagina? Se è lo stesso che ci ha portato in semifinale di Champions e con cui comunicavamo, non vedo perché debba essere preso come ...

Roma - De Rossi difende Di Francesco : “non è ancora il momento dell’esonero” : Roma, capitan De Rossi interpellato sulla crisi giallorossa ha difeso il tecnico Di Francesco: voci d’esonero insistenti È meglio continuare a fare tentativi con questo allenatore, o voltare pagina? “Sicuramente, il mister dovrà rivalutare tutto quanto, vedere dove stiamo sbagliando, se starà sbagliando pure lui, come noi calciatori, perché quando le cose vanno così male non si salva nessuno. Non mi sembra questo il momento di ...

Bologna-Roma - Di Francesco : 'Le figuracce ci condannano - ora cambierò' : Un ko inaspettato che ha lasciato molto deluso l'allenatore della Roma, intervenuto scuro in volto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita: "Tutti gli allenatori, compreso me, cercano di lavorare ...

Roma - Karsdorp ancora in tribuna : confronto con Di Francesco : L'olandese fuori dai convocati sia contro Real che Bologna: il tecnico chiede più intensità negli allenamenti

Roma : Di Francesco - serve cattiveria ora : ANSA, - Roma, 22 SET - "È vero che siamo un po' i lontani parenti di quelli dell'anno scorso ma siamo sempre in tempo per tornare noi stessi. Deve scattarci qualcosa, dobbiamo ritrovare il fuoco ...

Francesco Monte prima del GF Vip : Teresanna pensa ancora a lui : Grande Fratello Vip: Teresanna Pugliese torna a parlare di Francesco Monte Lunedì prossimo inizierà la terza edizione del GF Vip. E nel cast ci sarà anche l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi Francesco Monte, il quale ha rivelato di cercare un riscatto al reality condotto da Ilary Blasi dopo l’ultima infausta partecipazione a L’Isola dei Famosi. Infausta perchè è stato costretto, per ...

Papa Francesco sospende un vescovo indiano accusato di violenza sessuale su una suora : Papa Bergoglio ha acettato la richiesta di sospensione avanzata da un vescovo indiano accusato da una suora di violenza sessuale.Continua a leggere

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

L'appello di Papa Francesco ai politici : 'Non strumentalizzate paura verso stranieri per i vostri interessi elettorali' : 'Purtroppo accade pure che nel mondo della politica si ceda alla tentazione di strumentalizzare le paure o le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi ...

Sputo di Douglas Costa - ora parla Di Francesco : 'Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto!'. La prima ...

Come Francesco "risponde" alle accuse dei porporati Viganò e Burke : Nell'omelia del mercoledì, il papa parla indirettamente al nunzio apostolico di Washington e al patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta

Sputo Costa - ora parla Di Francesco : ANSA, - BOLOGNA, 18 SET - "Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e ...

Il sindaco Francesco Tosi ha scritto a studenti e famiglie - insegnanti e personale non docente delle scuole di Fiorano Modenese : La scuola rimane, oggi, insieme alla famiglia , quando c'è, l'ultimo baluardo alla barbarie morale e politica, al predominio dell'economia sull'etica e della tecnologia sul pensiero critico, alla ...