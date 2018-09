Conto alla rovescia per ' Michelangelo Infinito' | il film Sky girato alle cave

Pavia - a 109 anni chiede il Conto alla Banca d'Italia : "Certificati di debito del 1887 mai pagati" : Presentato il ricorso al giudice di pace: secondo i calcoli dei suoi legali, tra interessi e rivalutazioni varie le spettano 87mila euro

Conto alla rovescia per la 'Notte dei ricercatori' Neuromed : L'evento sarà collegato alle 18.30 con il Museo della Scienza di Milano, dove la Fondazione Carlo Besta IRCCS ha organizzato l'evento Back to the future " Brain in the space, con la straordinaria ...

Matera 2019 : tutti gli occhi del mondo sulla città. Partito Conto alla rovescia : Capitale Europea della Cultura. Forte spinta a far conoscere un Sud d'Italia che vuole essere volitivo e fattivo. L'appuntamento con Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è una opportunità per ...

Neuromed - Conto alla rovescia per la Notte dei Ricercatori : L'evento sarà collegato alle 18.30 con il Museo della Scienza di Milano, dove la Fondazione Carlo Besta IRCCS ha organizzato l'evento Back to the future " Brain in the space, con la straordinaria ...

Alla Neuromed inizia il Conto alla rovescia per la Notte dei Ricercatori : L'evento sarà collegato alle 18.30 con il Museo della Scienza di Milano, dove la Fondazione Carlo Besta IRCCS ha organizzato l'evento Back to the future " Brain in the space, con la straordinaria ...

Napoli - è già Conto alla rovescia per San Gennaro : al via i riti solenni : Inizieranno domani 18 settembre a Napoli i riti solenni per la festività di San Gennaro, patrono della città e della Campania, la cui ricorrenza cade il 19 settembre, giorno dell'atteso miracolo della ...

Lombardia : Cambiaghi - Conto alla rovescia per un weekend di grande ciclismo : Milano, 13 set. (AdnKronos) - "Regione Lombardia è da sempre al fianco dei grandi eventi sportivi e la 112esima edizione de 'Il Lombardia' ci vede protagonisti perché è sicuramente parte della storia del ciclismo internazionale". Lo ha detto l'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia M

Lombardia : Cambiaghi - Conto alla rovescia per un weekend di grande ciclismo (2) : (AdnKronos) - La 112esima edizione de 'Il Lombardia' si svolgerà sabato 13 ottobre sulle strade della Lombardia con partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 241 km. Domenica 14 ottobre gli amatori con partenza da Como e arrivo sul Civiglio potranno cimentarsi sulle stesse strade dove hanno gareggiat

Un mese dopo il racConto di Davide - sopravvissuto alla tragedia del ponte Morandi : I ricordi del vigile del fuoco salvo sul ponte crollato: 'io miracolato, ma non mi do pace per tutti quelli che non ce l'hanno fatta' -

Un mese dopo il racConto di Davide - sopravvissuto alla tragedia : I ricordi del vigile del fuoco salvo sul ponte crollato: 'io miracolato, ma non mi do pace per tutti quelli che non ce l'hanno fatta' -

Il Festival dello Sport : è iniziato il Conto alla rovescia : Così come non mancherà il Tech Dome, lo spazio dedicato alla scienza, dove avverranno incontri costruttivi incentrati sulle nuove tecnologie e start up. Il Festival offrirà inoltre una serie di ...

Sergio Marchionne - l'ultimo regalo alla Ferrari : 139 milioni di sConto fiscale : Potrebbe essere uno degli ultimi 'colpacci' di Sergio Marchionne presidente della Ferrari . L'azienda di Maranello ha infatti raggiunto un'intesa con il Fisco italiano per accedere allo sgravio ...

Gran Premio Nuvolari - Conto alla rovescia per l’edizione numero 28 : La 28a edizione del Gran Premio Nuvolari è pronta ad aprire i battenti: le date da segnare sul calendario sono quelle del 14, 15 e 16 settembre. Si tratta di una manifestazione di regolarità riservata ad automobili d’interesse storico (costruite tra il 1919 e il 1972) e organizzata da Mantova Corse insieme a Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari. Saranno 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova – due terzi dei quali stranieri, provenienti ...

Conto alla rovescia per il Gran Premio Nuvolari : Mancano pochi giorni alla partenza della 28a edizione del Gran Premio Nuvolari (14-15-16 settembre) che quest’anno registra un alto numero di presenze: 300 equipaggi in arrivo a Mantova, due terzi dei quali stranieri, provenienti da Europa, Asia, America e Australia. 20 i paesi rappresentati, un record di questa edizione: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, […] L'articolo Conto alla rovescia per il Gran Premio ...