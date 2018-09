scuolainforma

: Classe di concorso A044: illegittimo il depennamento da graduatoria di istituto - scuolainforma : Classe di concorso A044: illegittimo il depennamento da graduatoria di istituto - Frances78030841 : RT @Frances78030841: @MelanyHamilton_ @MFantinati Ha ragione ma c'è un pericoloso strumento, art. 19 c. 6 dlgs 165/01 che consente di incar… - Frances78030841 : @MelanyHamilton_ @MFantinati Ha ragione ma c'è un pericoloso strumento, art. 19 c. 6 dlgs 165/01 che consente di in… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Finora avevamo sentito parlare didalle graduatorie die dalle graduatorie di esaurimento. Mai era successo che un docente fosse depennato addirittura dalla terza fascia delle graduatorie di. Grazie al contributo dello studio legale Esposito Santonicola apprendiamo di un caso discusso presso il TAR Campania. La vicenda è legata ad una insegnante precaria delladi(scienze e tecnologie tessili dell’abbigliamento e della moda). Accoglimento e reintegro in III fascia La ricorrente, docente precaria, aveva conseguito il diploma di tecnico dell’abbigliamento e della moda, unitamente alla laurea di dottore in sociologia. Costei, a seguito di idonea domanda, era stata inclusa nelle graduatorie didi terza fascia (triennio 2017/20) per l’insegnamento di Scienze e tecnologie tessili dell’abbigliamento e della moda (cl. ...