Aquarius | Salvini smentisce pressioni su Panama per negare bandiera

Aquarius2 - Viminale smentisce pressioni su Panama. Salvini : “Nessun Paese la vuole” : Il Viminale respinge le accuse. Salvini: "È evidente che nessun Paese voglia prendersi la responsabilità di essere identificato con una nave che intralcia le operazioni di soccorso in mare, rifiuta il coordinamento con la guardia costiera libica, attacca alcuni governi democratici come quello italiano, pretende di distribuire dei clandestini in Europa".Continua a leggere

Migranti - Salvini : "Altri arrivi. Denuncerò le Ong". Panama blocca Aquarius 2 : Revocata l'iscrizione al registro navale dell'imbarcazione gestita da Msf e Sos Mediterranée: "Pressione economica e politica delle autorità italiane"

Aquarius - pronta con nuova bandiera e nuovo nome - Salvini : “Vada dove vuole tranne in Italia” : Aquarius 2, Salvini: ‘nuovo nome e nuova bandiera: vada dove vuole, ma non in Italia’ “La Aquarius 2, nuovo nome e nuova bandiera (prima Gibilterra e ora Panama), ha recuperato una decina di persone in acque sar libiche, a poche miglia dalla terraferma, ma si è rifiutata di collaborare con la guardia costiera di Tripoli. Ora vaga nel Mediterraneo. L’ho detto e lo ribadisco: vada dove vuole, ma non in Italia”. Lo ha scritto il ministro ...

