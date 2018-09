Alessandro Cattelan | con EPCC sempre più il David Letterman italiano

Alessandro Cattelan in un’intervista guarda con preoccupazione al mondo di oggi - in cui sono gli smartphone ad avere un ruolo predominante : Più padre che amico. Alessandro Cattelan parla del rapporto con le figlie. A breve di nuovo in onda con E poi c’è Cattelan, Alessandro Cattelan, 38enne volto di punta Sky, ha affrontato il delicato tema del bullismo scolastico con IlSussidario. Padre di Nina e Olivia, nate 6 e 2 anni fa dal rapporto con la moglie Ludovica Sauer, Alessandro guarda con preoccupazione alla mondo di oggi, in cui sono gli smartphone ad avere un ...

Alessandro Cattelan e il bullismo : 'i telefonini a scuola andrebbero levati' : A breve di nuovo in onda con E poi c'è Cattelan, Alessandro Cattelan, 38enne volto di punta Sky, ha affrontato il delicato tema del bullismo scolastico con IlSussidario.Padre di Nina e Olivia, nate 6 e 2 anni fa dal rapporto con la moglie Ludovica Sauer, Alessandro guarda con preoccupazione alla mondo di oggi, in cui sono gli smartphone ad avere un ruolo predominante.prosegui la letturaAlessandro Cattelan e il bullismo: 'i telefonini a ...

Alessandro Cattelan/ “Io vittima di bullismo? Non lo so. Ma oggi i cellulari a scuola sono pericolosi” : Alessandro Cattelan torna in tv con X Factor e E Poi C'è Cattelan. Il presentatore parla della scuola e del bullismo: "Quando ero piccolo non esisteva. Ora il pericolo è il cellulare"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:05:00 GMT)

XFactor : Ieri durante la conferenza stampa Alessandro Cattelan ha parlato dei motivi dell’esclusione di Asia Argento : Mercoledì Sky ha reso ufficiale la decisione di interrompere qualsiasi rapporto con Asia Argento. Ieri durante la conferenza stampa Alessandro Cattelan ha spiegato i motivi di questa decisione. I giornalisti presenti hanno chiesto a Fedez se fosse d’accordo o meno con la scelta di Sky e il rapper ha appoggiato la decisione presa dai vertici dell’azienda. “Io penso che sia giusta la scelta di sostituire Asia per tutelare i concorrenti. Io sono ...

X Factor 2018 - Alessandro Cattelan e il messaggio su Asia Argento : "Vicenda che ci ha spiazzato" (video) : L'edizione 2018 di X Factor è ufficialmente partita con il primo appuntamento dedicato alle audizioni (Quì il liveblogging). Puntata che è stata segnata dall'attenzione puntata su Asia Argento per via del caos molestie che l'ha coinvolta. Una certezza c'è ed è la sua esclusione dal quartetto dei giudici che avverrà ufficialmente all'inizio dei live show, a fine ottobre. L'esordio della dodicesima stagione è stata anticipata da un messaggio ...

Alessandro Cattelan/ La sua conferma alla conduzione di X Factor 12 il vero "colpo" di Sky : Alessandro Cattelan, il mattatore del talent di Sky Uno si prepara a una stagione piena di grandissime occasioni. Sarà pronto a guidare nuovamente il programma (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 09:00:00 GMT)