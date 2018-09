Stranieri no | stranieri sì I grillini si incartano sul reddito di cittadinanza

Cecilie Hollberg : “Ministro - i guai dei musei non sono i direttori Stranieri ma burocrazia e staff ridotti” : Cecilie Hollberg è la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze, quella che ospita il maggior numero di opere di Michelangelo al mondo, tra cui il David. È a Firenze dal dicembre 2015 e parla un italiano perfetto, con un lievissimo accento toscano. Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, in un’intervista a La Stampa, si è detto p...

Reddito di cittadinanza - si parte con i pensionati - 780 euro ai più poveri. Il nodo degli Stranieri : Dopo il vertice di ieri mattina a Palazzo Chigi sulla manovra, c'è nella maggioranza più ottimismo sul fatto che il Reddito di cittadinanza verrà almeno avviato nel 2019. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, fanno trapelare dal Movimento 5 stelle, avrebbe finalmente trovato le risorse per finanziare l'assegno fino a 780 euro al mese. In realtà, al Tesoro frenano e ribadiscono la ...

Reddito di cittadinanza agli italiani? "Impossibile escludere Stranieri lungo-soggiornanti e rifugiati" : Il vicepremier Luigi Di Maio ha ribadito oggi quanto scritto nel contratto di governo con la Lega e recentemente confermato da una mozione approvata alla Camera su iniziativa dei due azionisti del ...

Rossì trova casa agli immigrati "Immobili Asl finiranno agli Stranieri" : "Tanto per cambiare il Pd non si smentisce". Inizia così l'accusa che la Lega rivolge al governatore della Toscana, Enrico Rossi. Al centro della contestazione una convenzione "in essere dal 2014" e "rinnovata" da Rossi, che "prevede un accordo fra Asl e Regione allo scopo di trovare immobili da mettere a disposizione degli immigrati".Elisa Montemagni, capogruppo della Lega al Consiglio regionale toscano, accusa Rossi di non "pensare a risolvere ...

Salerno - due Stranieri si gettano da ponte per evitare poliziotti : Pur di sottrarsi ad un eventuale controllo da parte delle forze dell"ordine hanno preferito lanciarsi nel vuoto dall"autostrada A2, in prossimità dell"uscita per Contursi Terme (Salerno).Così due cittadini stranieri che stavano attraversando a piedi il cavalcavia che collega con la strada statale Fondo Valle Sele hanno deciso di agire, alla vista di una volante della polizia stradale. Troppa la paura di essere fermati.Il fatto è avvenuto intorno ...

Governo - reddito di cittadinanza anche gli Stranieri : Il reddito di cittadinanza andrà anche agli stranieri. Lo conferma il ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un question time alla Camera secondo cui il sussidio tanto voluto dai Cinque Stelle oggi non riguarda solo gli italiani che versano in condizioni di bisogno, ma ...

DI MAIO VS TRIA - “MANOVRA - REDDITO CITTADINANZA NO A Stranieri”/ Vertice Governo - Salvini : “no aumento Iva” : Manovra, Di MAIO “aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un Governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:47:00 GMT)

Livorno : via libera alla cittadinanza onoraria ai bimbi Stranieri - scontro tra M5S e Lega : A Livorno sembra che l'accordo politico tra 5 Stelle e Lega a livello nazionale non abbia avuto eco. Non è la prima volta che nel capoluogo toscano i due partiti che ora rappresentano il governo si scontrano, anche con toni molto pesanti, tanto da diventare un problema per Salvini e Di Maio. Il comune di Livorno, guidato dal sindaco grillino Nogarin, ha approvato la mozione di una lista civica di sinistra sulla concessione della cittadinanza ...

Livorno - ecco lo Ius Soli per i bambini nati da genitori Stranieri. Nogarin : “Atto politico”. Lega : “Medaglie di cartone” : Livorno concederà il “suo” Ius Soli ai bambini nati in città da genitori stranieri. Mentre il governo si appresta ad approvare il decreto immigrazione che prevede più rimpatri e una stretta sulla protezione internazionale dei richiedenti asilo, a Livorno il tema dei migranti sta provocando uno scontro durissimo proprio tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, alleati di governo a livello nazionale. Nella serata di mercoledì, il Consiglio ...

Tria svela la proposta del M5s : "Reddito di cittadinanza anche agli Stranieri" : La legge di Bilancio è ancora tutta da scrivere, quindi il condizionale è sempre d'obbligo. Ma oggi, rispondendo in Senato a un'interrogazione di Fratelli d'Italia sulla fruibilità delle misure di welfare, anche da parte di cittadini non italiani, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha gettato una nuova ombra sul proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle per introdurre il reddito di cittadinanza in Italia. Nel corso della precedente ...

Stranieri e centri per l'impiego - l'altro lato del reddito di cittadinanza : La platea dei destinatari è ancora allo studio, ma quando il reddito di cittadinanza sarà introdotto, anche gli Stranieri residenti in Italia potranno farne richiesta. Il chiarimento chiesto da Fratelli d'Italia al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante un question time al Senato, potrebbe e

Lodi - gli hacker difendono gli Stranieri esclusi dalle agevolazioni a scuola : un attacco oscura il sito della Provincia : L'azione del gruppo vicino ad Anonymous contro la sindaca leghista: "Razzista, se la prende con i bambini"