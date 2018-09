Muore a Monza 5 giorni dopo l' amico | aveva scritto | ' Morte bastarda | vieni a prendermi'

Monza - Muore in incidente pochi giorni dopo l'amico/ 6 giorni fa scriveva “Morte - vienimi a prendere" : Monza, muore in incidente pochi giorni dopo l'amico. Sei giorni fa scriveva così su Facebook per ricordare la persona scomparsa “Morte, vienimi a prendere"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:09:00 GMT)

Legionella - una 61enne Muore a Torino. Grave ragazzo ricoverato a Monza : Condizioni, a detta dei medici, gravi ma stabili. E come sempre avviene in questi casi, la prima settimana di ricovero sarà decisiva per poter sciogliere la prognosi. Continua l'allarme per l'epidemia ...