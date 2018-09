Mondiali pallavolo 2018 | gestaccio di Velasco | Ct dell' Argentina squalificato un turno

Italia-Russia dei Mondiali di pallavolo in TV e in streaming : È la seconda partita della seconda fase, l'Italia può ottenere matematicamente la qualificazione alla fase finale The post Italia-Russia dei Mondiali di pallavolo in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Pallavolo : Rossi - con Mondiali Milano si conferma città sport internazionale : Milano, 22 set. (AdnKronos) - "Il tutto esaurito di pubblico, che ha spinto la nostra nazionale alla vittoria e il successo della macchina organizzativa confermano Milano come città di riferimento a livello internazionale nell'organizzazione di manifestazioni agonistiche di rilievo".- ha evidenziato

Mondiali pallavolo : Italia - Finlandia finisce 3-0 : 4 Inarrestabile. L'Italia di Gianlorenzo Blengini supera anche la Finlandia, mette a segno la sesta vittoria su sei incontri ed è già virtualmente qualificata per la final six di Torino. Deve ancora ...

Video/ Italia-Finlandia 3-0 : highlights - tutto facile per gli azzurri della pallavolo (Mondiali Volley 2018) : Video Italia Finlandia (3-0): highlights e fasi salienti dell'incontro valevole per la seconda fase dei Mondiali di Volley Maschile, tutto facile per gli azzurri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 03:02:00 GMT)

L’Italia di pallavolo ha vinto la sua sesta partita di fila ai Mondiali : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-0 la Finlandia nella prima partita della seconda fase a gironi dei Mondiali, giocata venerdì sera al Mediolanum Forum di Assago. Ha chiuso l’incontro dopo aver vinto 25-20 il primo set e poi The post L’Italia di pallavolo ha vinto la sua sesta partita di fila ai Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali di Pallavolo - l’Italia non sbaglia un colpo : Finlandia al tappeto : Successo dell'Italvolley, 3-0, sulla Finlandia, nel match che ha aperto al Forum di Assago la seconda fase dei Mondiali. Questi i parziali, 25-20, 25-18, 25-16, per la squadra di Blengini che ora dovrà vedersela contro la Russia, reduce dal successo sull'Olanda. Una sfida intrigante che gli azzurri affronteranno senza paura.Continua a leggere

Italia-Finlandia dei Mondiali di pallavolo in TV e in streaming : È la prima partita della seconda fase, l'Italia può già avvicinarsi alla qualificazione per la fase finale The post Italia-Finlandia dei Mondiali di pallavolo in TV e in streaming appeared first on Il Post.

I Mondiali di pallavolo ricominciano oggi : Con partite a Milano, Bologna, Varna e Sofia, per la seconda fase a gironi: l'Italia ci arriva dopo un grande inizio e buone possibilità di qualificarsi per la fase finale The post I Mondiali di pallavolo ricominciano oggi appeared first on Il Post.

Mondiali pallavolo 2018 - il calendario dell'Italia : L'Italia del CT Chicco Belngini verso la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le partite degli azzurri verranno giocate a Milano, al Mediolanum Forum di Assago " dal 21 al 23 settembre.

Mondiali Volley 2018 – Da leggenda della pallavolo a tecnico della Serbia : Nikola Grbic ispira le nuove generazioni : Nikola Grbic: una leggenda per la pallavolo e fonte di ispirazione per le giovani generazioni Una vita sui campi del Volley italiano, indossando la maglia di club sparsi per la penisola e un tocco che ha fatto di lui uno tra i migliori palleggiatori al mondo. Nikola Grbic, ex palleggiatore e oggi tecnico della nazionale serba di pallavolo, classe 1973, sta vivendo oggi la sua seconda vita pallavolistica sulla panchina della nazionale del ...

Mondiali di pallavolo - Italia inarrestabile. Anche la Slovenia ko : Cinque vittorie su cinque per gli azzurri chiudono primi il girone A: ora Olanda, Finlandia e Russia

Mondiali di Pallavolo - l’Italia batte la Slovenia : 5a vittoria su 5 per gli azzurri : E' un Italvolley inarrestabile quella che è stata capace di infiammare il pubblico del Mandela Forum di Firenze. Anche la Slovenia si è arresa al cospetto della Nazionale azzurra che ha centrato così la 5a vittoria in altrettante partite (23-25, 25-19, 25-13, 25-18). In questo modo gli uomini di Blengini hanno ipotecato la Final Six.Continua a leggere

Mondiali Volley 2018 – I fratelli Kawika ed Erik Shoji insieme nel segno della pallavolo : Ai Mondiali di Volley 2018 due fratelli raccontano l’emozione di parteciparvi insieme, Kawika ed Erik Shoji sono rispettivamente il palleggiatore ed il libero della Nazionale statunitense Una stagione da avversari, quella vissuta quest’anno in Italia rispettivamente con la maglia della Gi Group Monza e della Taiwan Excellence Latina. E’ la storia di Kawika ed Eric Shoji rispettivamente palleggiatore e libero della ...

Italia-Slovenia : finale della prima fase di gironi dei Mondiali di pallavolo 2018 : Italia e Slovenia si scontreranno questa sera per i Mondiali di pallavolo 2018 in quella che è l'ultima partita della prima fase dei gironi, visibile in diretta su Rai2 o in streaming su Rai Play.