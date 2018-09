Disponibile aggiornamento Overwatch il 22 settembre | quali modifiche ai personaggi

Aggiornamento Disponibile Huawei P20 Lite : Aggiornamento software Huawei P20 Lite come controllare se è disponibile un Aggiornamento per il telefono Android Huawei

Windows 10 April Update : Disponibile il terzo aggiornamento cumulativo di settembre : Microsoft ha distribuito nuovi aggiornamenti cumulativi per alcune delle versioni di Windows 10 che ancora supporta. Chi dispone di un PC con Windows 10 April 2018 Update può scaricare ed installare l’Update KB4464218. Chi dispone di PC con Windows 10 Fall Creators Update potrà installare l’aggiornamento KB4464217.--Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il terzo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April ...

Windows 10 April Update : Disponibile il secondo aggiornamento cumulativo di settembre : Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.286 identificata anche come KB4464218. Changelog Addresses a Microsoft Intune issue that occurs after installing any of the Updates released between July 24, 2018 and September 11, 2018. Windows no longer recognizes the Personal Information exchange (PFX) certificate that’s ...

iOS 12 - da oggi Disponibile l'aggiornamento Apple per iPhone/ Ultime notizie - ecco le novità : iOS 12, da oggi disponibile l'aggiornamento Apple per iPhone. Ultime notizie, ecco le principali novità e le nuove funzioni a disposizione per lo smartphone(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Jurassic World Evolution : Disponibile da oggi l'aggiornamento 1.4 : Jurassic World Evolution si aggiorna con l'update 1.4 uscito quest'oggi, riporta Videogamer.In occasione del lancio dell'aggiornamento lo sviluppatore Frontier Developments ha lanciato un nuovo interessante trailer nel quale possiamo scoprire le novità introdotte nella patch, incluse le nuove modalità Sfida e Sandbox.La modalità Sifa è sempre stata molto richiesta dalla community attorno al gioco, essa ci da la possibilità di partire ...

PS4 : Disponibile l'aggiornamento di sistema 6.00 : Come segnala Pushsquare, Sony ha rilasciato l'aggiornamento di sistema 6.00 di PS4 e, da ora, è possibile procedere al download dei 400 MB.Ma quali novità porta con sé? Ci sono nuove funzionalità? Le note della patch per l'aggiornamento dicono semplicemente: "questo aggiornamento migliora le prestazioni del sistema", che è la solita affermazione che riceviamo per i piccoli aggiornamenti. Sony non ha ancora comunicato ulteriori informazioni ...

Xiaomi Mi 8 l’aggiornamento Android Pie è Disponibile con la beta MIUI 10 Global : il link : Xiaomi Mi 8, l’attuale top di gamma dell’azienda cinese, può installare la nuova rom Global beta basata sul sistema operativo Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata MIUI 10.IL Mi 8, uno degli ultimi smartphone top di gamma di Xiaomi, ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie attraverso la nuova rom Global beta con l’interfaccia personalizzata MIUI 10.Xiaomi Mi 8 ha già la beta di Android Pie ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : Disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.530. Changelog Security updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft scripting engine, Microsoft Graphics Component, Windows media, Windows Shell, Device Guard, Windows datacenter networking, Windows kernel, Windows hyper-V, Windows virtualization and kernel, Microsoft JET Database Engine, ...

Windows 10 Mobile Fall Creators Update : Disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Fall Creators Update: ci riferiamo alla build 15254.530. Changelog Security Updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft scripting engine, Microsoft Graphics Component, Windows media, Windows Shell, Device Guard, Windows datacenter networking, Windows kernel, Windows hyper-V, Windows virtualization and kernel, Microsoft JET ...

Windows 10 April Update : Disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.285 (KB4457128). Changelog Provides protection against a Spectre Variant 2 vulnerability (CVE-2017-5715) for ARM64 devices. Addresses an issue that causes the Program Compatibility Assistant (PCA) service to have excessive CPU usage. This occurs when the concurrency of two ...

Fortnite : Disponibile il nuovo aggiornamento che introduce il Fucile d'assalto silenziato : Nella giornata di oggi era atteso il nuovo aggiornamento di Fortnite che, tra le varie novità, porta con sé una nuova arma nella modalità Battle Royale, il Fucile d'assalto silenziato.Epic Games ha finalmente reso note tutte le novità della nuova patch che riguardano sia Battaglia Reale che Salva il Mondo.Il Fucile d'assalto silenziato, viene descritto come un'"arma furtiva che premia i colpi inflitti con precisione. Può essere trovato nei ...

Surface Pro 4 : Disponibile aggiornamento firmware : Breve comunicato per segnalare la presenza di un aggiornamento firmware per Surface Pro 4. Ecco il changelog: Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.9125.57 – improves system security. Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters 15.68.9125.57 – improves system security. Surface UEFI – firmware 108.2318.769.0 – improves battery stability for devices not in use. Surface Embedded Controller firmware – ...

Surface Pro 3 : Disponibile un nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato mediante Windows Update un nuovo aggiornamento firmware dedicato ai possessori del Surface Pro 3 risolvendo alcune vulnerabilità in termini di sicurezza. Changelog Surface – firmware – 3 . 11 . 2550 . 0 – Resolves potential security and vulnerability issues. Surface – firmware – 38.14.80 Surface – System – 2.0.1350 Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > ...

Telegram Messenger : Disponibile un aggiornamento per Windows 10 Mobile : Dopo poche ore da Unigram, anche l’app ufficiale di Telegram Messenger si è aggiornata per tutti gli smartphone con a bordo Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile. Changelog (V 3.3.0.0) Telegram Passport ora supporta più tipi di dati, incluse le traduzioni dei documenti. Miglioramento dell’algoritmo di hashing della password per una migliore protezione dei dati di Telegram Passport. Esporta le tue chat usando l’ultima versione di Telegram ...