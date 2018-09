Carlo Conti stravince la gara degli ascolti con Tale e Quale Show

lanostratv

: Carlo Conti ha ragione: il Pelù di Fabrizio Frizzi rimarrà memorabile così come la sua voglia di mettersi in gioco,… - MarioManca : Carlo Conti ha ragione: il Pelù di Fabrizio Frizzi rimarrà memorabile così come la sua voglia di mettersi in gioco,… - pb139 : RT @ivanburatti: - Battute sul colore della pelle di Carlo Conti - Freddure sessiste - Comportamento finto-beffardo nei confronti di Vincen… - Mafia_Capitale : Tale quale show, Guendalina Tavassi Jennifer Lopez -

(Di sabato 22 settembre 2018)trionfa negliAlmeno per ora, il venerdì sera non c’è storia:è il programma più visto. Il varietà di, giunto all’ottava edizione, ha trionfato negliper la seconda settimana consecutiva. Sono stati 4.217.000 telespettatori, pari al 21,8% di share, a guardare le imitazioni dei grandi della musica. La seconda puntata di2018 è stata CONFRONTI ANNI Vincitrice della seconda puntata è stata Roberta Bonanno, ex volto della settima edizione di Amici di Maria De Filippi (vinta da Marco Carta), che ha interpretato Aretha Franklin, scomparsa il mese scorso, in una delle sue canzoni più celebri e complesse,”You make me feel like a natural woman”. Esecuzione al di sopra della media dei suoi colleghi; la Bonanno è riuscita a fare emozionare anche il pubblico a casa, ...