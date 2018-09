Wells Fargo | taglia 26' 500 posti di lavoro

Nei prossimi tre anni Wells Fargo potrebbe licenziare fino a un massimo di 26mila dipendenti : Wells Fargo, una multinazionale di servizi finanziari, licenzierà nei prossimi tre anni tra il 5 e il 10 per cento circa dei suoi dipendenti, lo ha detto il suo CEO Tim Sloan. Nel giugno 2018 la società aveva 265mila dipendenti. The post Nei prossimi tre anni Wells Fargo potrebbe licenziare fino a un massimo di 26mila dipendenti appeared first on Il Post.

Ripple - Ethereum - Bitcoin : appeal - quasi - zero per gli investitori americani secondo Wells Fargo : Il mondo delle criptovalute non penetra quello della finanza più tradizionale come rilevato da quelli che sono i numeri messi a fuoco dal sondaggio. secondo il dati pubblicati da Wells Fargo, appena ...

New York : in acquisto Wells Fargo : Ottima performance per Wells Fargo , che scambia in rialzo del 2,71%. Il trend di Wells Fargo mostra un andamento in sintonia con quello dello S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un ...