Walmart acquista 17 000 headset Oculus Go per formare un milione di dipendenti

eurogamer

: #Walmart formerà i dipendenti con la realtà virtuale. - Eurogamer_it : #Walmart formerà i dipendenti con la realtà virtuale. - ximula_vr : La gigantesca catena di supermercati statunitense Walmart acquista 17.000 visori Oculus Go per il training degli im… - L_Scordamaglia : Continua ibridazione dei canali di vendita. Si compongono e sovrappongono #ecommerce a tradizionale. #Walmart acqui… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Grazie alla convenienza dell'VRGo,ha annunciato che utilizzerà l'hardware Go e il software STRIVR per addestrare oltre undistatunitensi. Come riporta Venturebeat, entro la fine dell'anno,distribuirà oltre 17.000negli Stati Uniti: quattro per ogni SuperCenter e due per ogni Neighborhood Market e discount. Gliraggiungeranno undiin quasi 5.000 sedi e verranno utilizzati principalmente per addestrare ia nuove tecnologie, e "competenze trasversali", tra cui l'empatia e il servizio clienti. Prima dell'implementazione su vasta scala,e STRIVR hanno svolto un test pilota in 10 negozi sull'allenamento VR. Il software di STRIVR è stato utilizzato anche nelle accademie aziendali, dove vengono formati manager e dirigenti."Quando guardi un modulo attraverso l', sembra che il tuo ...