Roma | Trovati in possesso di armi e droga | arrestati

Ritrovati a Roma 16 eritrei sbarcati dalla Diciotti : Portati in questura per essere identificati, sono stati rilasciati in quanto richiedenti asilo. 74 secondo il Viminale si sono resi irreperibili dopo essere stati trasferiti nel centro 'Mondo migliore'...

Roma : due ragazzi si perdono nei boschi di Monte Gennaro - ritrovati : Due ragazzi, di 24 e 19 anni, si sono persi ieri pomeriggio durante una passeggiata nei boschi di Monte Gennaro, a Marcellina, vicino Roma. Durante l’escursione i due giovani hanno perso il sentiero e hanno contattato il 112: sul posto i carabinieri della stazione di Marcellina e il Soccorso alpino. I due ragazzi sono stati ritrovati dopo circa 3 ore in buone condizioni di salute. L'articolo Roma: due ragazzi si perdono nei boschi di Monte ...

Roma - 15 cuccioli trovati morti per avvelenamento : la denuncia choc tra Tivoli e Guidonia : Nati da pochi giorni e uccisi dal veleno. Scoperta choc a Cave di Tivoli, non lontano da Guidonia, dove due cucciolate sono state sterminate da sostanze velenose a poco tempo di distanza dalla morte ...

Roma - indagato poliziotto per aver adescato 15enne : trovati video intimi sul suo cellulare : Un poliziotto distaccato alla Procura di Roma è stato accusato di aver adescato una minorenne e di aver detenuto nel suo cellulare diverso materiale pedopornografico. La notizia è stata riportata dai colleghi de La Repubblica che hanno rivelato i particolari della vicenda. L'uomo della Polizia nella memoria del proprio smartphone aveva infatti diverse fotografie che ritraevano una ragazzina di 15 anni in atteggiamenti equivoci, molte scene di ...

Roma - la casa dei festini del boss Casamonica riconsegnata al proprietario : in cassaforte trovati profilattici e manette di peluche : Buttato fuori a calci dalla sua stessa casa, con un figlio morto misteriosamente, e costretto a vagabondare per undici anni dopo che i casamonica si erano presi con la violenza il suo appartamento e ...

Trovati frammenti affreschi villa Romana : ANSA, - SAN GIMIGNANO, SIENA,, 4 AGO - frammenti di affreschi, databili tra il IV e il V secolo d.C., imitanti vere specchiature marmoree, sono stati rinvenuti a decorazione delle pareti di una delle ...