Roma | Monchi addio? C' è una penale se sceglie Real o Barcellona E l' Inter ci aveva

Roma - il day after è nero. Monchi e Di Francesco finiscono sulla graticola : Il d.s. giallorosso,Monchi. Ansa Uno sperava in un compleanno diverso, l'altro di non essere messo sotto accusa dopo appena un mese di stagione. Stamattina Roma - sponda giallorossa - si è svegliata ...

Roma - Monchi : “Mi assumo le responsabilità - ho le spalle larghe” : “Se cercate un responsabile ce lo avete qui, davanti a voi”. Così il ds Monchi si è assunto le sue responsabilità nel post Real Madrid-Roma di Champions. Lo spagnolo ha ribadito di aver fiducia nell’allenatore, ritenendo fisiologici periodi come questo: “In una stagione succedono cose così, abbiamo vissuto una situazione simile lo scorso anno a dicembre, la differenza è che ora sta succedendo prima. Sono fiducioso e ...

AlissOlsen salva la Roma dalla goleada. È colpa di Monchi - non paghi DiFra : Perché se sei costretto a mandare in campo un ragazzino e traslocare un virtuoso del ruolo di centrale come il campione del mondo vuol dire che sei nei guai seri. E soprattutto, vuol dire che chi ti ...

Monchi : «Via dalla Roma? Ho una clausola - ma non penso al futuro» : Il direttore sportivo della Roma ha risposto alle domande sulle indiscrezioni che lo vedrebbero vicino ad un ritorno in Spagna, al Barcellona. L'articolo Monchi: «Via dalla Roma? Ho una clausola, ma non penso al futuro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Monchi : “resto nella Capitale - non penso di tornare in Spagna” : La Roma si appresta a debuttare in Champions sul campo del Real Madrid e, per i media locali, l’occasione è buona per intervistare il ds giallorosso Monchi che, secondo radio mercato, sarebbe nel mirino del Barcellona. L’ex dirigente del Siviglia spiega di non pensare a lasciare la Capitale per tornare in patria: “Non sto valutando queste cose, mi preoccupa la partita di oggi. Non sarebbe giusto fare presupposizioni, ...

Roma - la novità di Monchi : "Ho una clausola rescissoria" : Il ds giallorosso allontana comunque le voci di un interessamento del Barcellona: "Non considero cose che non hanno senso"

Calciomercato - Monchi : “Barcellona? Sto bene a Roma” : “Offerta del Barcellona? Non considero cose che non hanno senso, come un’offerta del Barca. Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. E’ un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questa situazione. Non sono una persona che vive di futuro, mi preoccupo molto di più del presente, vivo giorno per giorno, e ho ancora degli anni di contratto con la ...

Roma - Monchi chiude all’addio : “sto bene qui” : Roma, il ds Monchi ha allontanato l’ipotesi d’addio ai giallorossi, nonostante il corteggiamento da parte di un top club come il Barcellona Il ds della Roma Monchi, è stato accostato nelle ultime settimane al Barcellona, in maniera abbastanza insistente. Il dirigente ha voluto rispondere a tali voci: “Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. E’ un progetto diverso, nel ...

Roma punita da Stepinski - contro il Chievo un altro disastro : Monchi e Di Francesco imputati! : Stepinski e Birsa fermano una Roma che sembra senza certezze e molto lontana dall’essere davvero una squadra d’alta classifica La Roma cade ancora al cospetto di un nuovo appello molto importante dopo il flop di San Siro. Di Francesco, dopo le follie tattiche contro il Milan, ha riportato ogni cosa al suo posto, presentando un 4-3-3 canonico contro il Chievo Verona e scegliendo gli uomini giusti per partire forte nella gara ...

Roma : il Barcellona ci prova per Monchi : Secondo il Corriere dello Sport la società giallorossa teme di perderlo perchè sa che una scelta eventuale sarà soltanto personale . Il contratto con i gialorossi è lungo e scadrà nel 2021, ma un ...

Roma - Monchi nel mirino del Barcellona : Ha assorbito le critiche dei tifosi della Roma, che l’hanno accusato di aver indebolito i giallorossi nell’ultima sessione di mercato. Ma Monchi non si scompone. E in difesa del ds spagnolo sono arrivate le parole di Francesco Totti, secondo il quale il suo lavoro si dovrà valutare al termine di questa stagione. Gli estimatori dell’ex direttore del Siviglia, comunque, non mancano, secondo le indiscrezioni provenienti ...

Roma - Monchi è chiaro : “decido io su tutto” : “Il mio più grande obiettivo è costruire un modello economico che sia sostenibile e stabile, mentre a livello sportivo è portare la Roma più vicino possibile al massimo livello. Sono questi i miei due obiettivi”. Così il ds spagnolo, Monchi, in un’intervista per la rubrica ‘Planet Futbol’ di ‘Sport Illustrated’ registrata il 30 agosto. Il dirigente giallorosso, descrivendo il proprio lavoro ricorda ...

Monchi : 'Cessioni Roma? La Juventus ha venduto Pogba e Higuain' : Così il ds spagnolo, Monchi , nel corso di una intervista per la rubrica 'Planet Futbol' della rivista americana Sport Illustrated' registrata lo scorso del 30 agosto. Il dirigente giallorosso, ...

Monchi : voglio portare la Roma in alto : Così il ds spagnolo, Monchi, in un'intervista per la rubrica 'Planet Futbol' di 'Sport Illustrated' registrata il 30 agosto. Il dirigente giallorosso, descrivendo il proprio lavoro ricorda quindi ...