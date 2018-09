Pokémon GO | un Pokémon nuovo di zecca spunta tra i file del gioco

Ghostbusters World : un nuovo video mostra le modalità multiplayer e storia del videogioco in AR ispirato a Pokémon Go : Da quando Pokémon Go, titolo sviluppato nel 2016 da Niantic, ha spinto i videogiocatori di tutto il mondo a scendere nelle strade per cacciare […] L'articolo Ghostbusters World: un nuovo video mostra le modalità multiplayer e storia del videogioco in AR ispirato a Pokémon Go proviene da TuttoAndroid.

Pokémon GO dà il benvenuto a Deoxys e Mewtwo : Il team di Pokémon GO ha annunciato l'arrivo di Deoxys, che sarà presto disponibile in questo gioco e potrà essere affrontato nelle lotte raid EX su invito

Segnalati problemi Pokémon GO nei server di gioco : Niantic risponde : Pokémon GO sta ricevendo costanti aggiornamenti in queste settimane. E' notizia recente ad esempio dell'arrivo di Deoxys come prossimo boss nei Raid EX: in questo articolo vi abbiamo proposto una nostra guida su come prepararsi alla battaglia con il leggendario proveniente dalla terza generazione. Oltretutto, a fronte degli ultimi problemi Pokémon GO starebbe ricevendo degli importanti aggiornamenti, ma procediamo per tappe. L'altro, ...

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Eevee! dal nuovo trailer : I due Nuovi attesissimi capitoli dei Pokemon in arrivo per Nintendo Switch come sappiamo si chiameranno Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! e introdurranno una serie di nuove meccaniche per la serie e mettendone da parte di altre, tanto da essersi guadagnato il titolo di "spin off" della serie da parte dei fan.Ebbene come possiamo vedere un nuovo trailer del gioco è stato pubblicato, possiamo dunque finalmente apprendere ...

Guida Pokémon GO a Deoxys : come sconfiggerlo - mosse consigliate : In queste ore sono stati trapelati nuovi dettagli sul prossimo Pokémon in arrivo nei Raid EX di Pokémon GO. Non si tratta di una cosa certa, tuttavia le fonti sembrano confermare questa possibilità: il prossimo Pokémon disponibile sarà Deoxys, leggendaria creatura astrale introdotta nella terza generazione. Deoxys dovrebbe essere il prossimo avversario principale nei Raid EX, ed era stato confermato già in precedenza il suo arrivo su Pokémon ...

Tutto sul Community Day di Pokémon GO : info su Chikorita - date e altro : Manca ormai poco al Community Day di Pokémon GO, il gioco mobile che in questi ultimi mesi sta ricevendo costantemente update e nuovi eventi. Dopo il recente update di Mewtwo, lo sviluppatore Niantic si prepara all'uscita del Community Day, evento che vedrà l'introduzione di Chikorita, un Pokémon molto apprezzato e appartenente alla seconda generazione. Il Pokémon sarà disponibile solamente per tre ore nel corso dell'evento: durante queste ore i ...

Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee tutto quello che c'è da sapere : Il gioco ha monopolizzato il mondo intero durante l'estate del 2016, così il team di Pokémon ha deciso di portarlo a un livello successivo. La storia inizierà proprio a Biancavilla, dove i ...

Gli sviluppatori della serie Pokémon svelano il nuovo RPG Town per Nintendo Switch : Lo sviluppatore della serie Pokemon, Game Freak, ha rivelato un nuovo gioco di ruolo per Nintendo Switch chiamato Town.Come segnala VG247.com, al momento "Town" un titolo provvisorio e il gioco è previsto per il 2019.Il gioco è stato rivelato come parte del Nintendo Direct con il reveal trailer, visibile qui sotto. Lo stile artistico sembra abbastanza ispirato, ma non aspettatevi che i mostri siano tascabili.

Pokémon Go lancia una nuova feature in beta in Brasile e Corea del Sud : Il team di Niantic Labs continua ad escogitare novità che possano rendere Pokémon Go ancora avvincente nonostante ormai abbia oltre due anni di vita

Pokémon Go saluta l'estate con diverse novità : Dal team di Niantic Labs arrivano altre novità per chiudere alla grande l'estate di Pokémon Go, Scopriamo insieme quali sorprese sono in arrivo

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu e Eevee : The Pokémon Company International e Nintendo svelano Nuovi interessanti dettagli riguardo i prossimi due capitoli dedicati ai mostriciattoli collezionabili, in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli:

In arrivo Mewtwo in Pokémon Go - tutti i dettagli : In queste settimane Pokémon Go si trova particolarmente al centro dell'attenzione dell'utenza. Ciò è dovuto principalmente agli eventi dedicati a Moltres, che hanno scatenato l'utenza alla ricerca del Pokémon leggendario. Oltretutto, dopo l'importante aggiornamento riguardante gli scambi (in questo articolo vi abbiamo proposto una breve guida) il gioco per dispositivi mobile ha vissuto un'impennata nei download, che hanno decretato una nuova ...

Nintendo annuncia due nuovi hardware bundle dedicati a Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : Chiunque stia pianificando di mettere le mani su Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch potrà scegliere tra due nuovi hardware bundle speciali, che si affiancheranno a queste nuove avventure Pokémon il prossimo 16 novembre.I pacchetti includono:Sono stati anche rivelati nuovi dettagli sui giochi. Durante l'avventura, i giocatori potranno usare i loro Pokémon partner (Pikachu o Eevee) per superare gli ostacoli usando ...

Pokémon : Let's Go - Pikachu! ed Eevee! - ritorna Surfing Pikachu : Pokenchi , show varietà giapponese, è sempre una grande fonte di news per gli appassionati del mondo dei Pokémon. Nella puntata odierna, infatti, il Game Director di Pokémon: Let's Go, Pikachu! ed Eevee! , Junichi Masuda , ha portato in diretta degli spezzoni di gameplay dei nuovi spin-off in ...