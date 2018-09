Paura in aeroporto Usa | ragazzo sale su airbus e cerca di decollare

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ha scavalcato la recinzione dell"di Orlando e si è intrufolato a bordo di un aereo con l"intento di prendere il volo: solo all"ultimo è stato fermato da due tecnici di terra.Il responsabile del folle gesto è undi 20 anni con licenza da pilota, che fortunatamente non è sfuggito all"occhio di due operai impegnati a controllare l".Il giovane è uno studente universitario con doppia cittadinanza: quella canadese e quella di Trinidad e Tobago. Non ha nessun precedente penale ma il visto scaduto.È stato allertato anche l"Fbi, che vuole capire se si sia trattato "solo" di una ragazzata (comunque grave) o di un possibile attentato terroristico.Rimane in ogni caso assai grave la falla nel sistema di sicurezza aeroportuale, soprattutto dopo la fresca trageda di Seattle dove un addetto ai bagagli rubò un velivolo e si suicidò schiantandosi su una vicina montagna.