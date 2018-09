Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018 per dimenticare il suicidio del figlio Loren?

optimaitalia

: Lory Del Santo: 'Mio figlio Loren si è tolto la vita' - Agenzia_Ansa : Lory Del Santo: 'Mio figlio Loren si è tolto la vita' - Corriere : Nuovo dramma per Lory Del Santo, il figlio si è ucciso - QuiMediaset_it : Lory Del Santo a Verissimo:'Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cere… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) "Mioci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale". E' la rivelazione shock diDel, ospite sabato 22 settembre di Verissimo su Canale 5. Dopo la morte di Connor nel lontano 1991, la vita della star è stata sconvolta da un’altra tragedia, la morte di un altroSe in un primo momento la Delaveva commosso tutti, in un secondo momento quelle lacrime e quei brividi sono cambiati per diventare sdegno e trasformarsi in polemiche. Lei stessa conferma di aver firmato per partecipare alVip ma che poi, di comune accordo con Mediaset, aveva deciso di tirarsi indietro per quello che era accaduto, adesso però ha chiesto di fare lo stesso questa esperienza: "Credo che la Casa delsia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene”.Il pubblico non ha preso bene la notizia e questa voglia di rimettersi in pista dopo la morte delma per lei sembra essere l'unica soluzione per combattere questo senso di vuoto e, magari, di solitudine. La sua richiesta sarà accolta? Altri dettagli li scopriremo sabato pomeriggio a Verissimo.