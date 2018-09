La madre sbaglia a comprare i biscotti | la figlia di 9 anni muore per una reazione

huffingtonpost

(Di venerdì 21 settembre 2018) Isabel, bambina australiana di 9, è morta dopo unaallergica causata da un biscotto contenente uovo, di cui era completamente intollerante. A causare la tragedia uno scambio di confezioni didella nota marca "Cadbury". Helen, ladella bambina, si sarebbe confusa comprando la tipologia dicontenente l'allergene. Da qui lo shock anafilattico e la conseguente morte.Il tragico episodio, come riporta il quotidiano inglese Daily Mail, ha portato l'azienda Cadbury a rivedere le regole di confezionamento dei suoi prodotti, promettendo di creare confezioni con colori diversi a seconda del tipo di ingredienti. La, devastata dal dolore per la perdita della, lancia un monito: "Guardate sempre le etichette dei prodotti anche se non siete abituati a farlo".