Il signore del male | il film di John Carpenter diventerà una serie tv?

PATRIZIA ROSSETTI E MARIA TERESA RUTA : LE signore DELLA TV - CHI SONO?/ Pechino express - prime difficoltà : Le SIGNORE DELLA tv, PATRIZIA ROSSETTI e MARIA TERESA RUTA : le due non hanno bisogno di nessun tipo di presentazione, staremo a vedere se riusciranno a stare al passo ( Pechino express )(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Le signore della Tv di Pechino Express 2018 : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti : Pechino Express 2018 - Le Signore della TV Sono arrivate “in corso d’opera”, quando ormai il cast era stato ufficializzato e serviva qualcuno che andasse a sostituire Eleonora Brigliadori e suo figlio, fatti fuori all’ultimo secondo. Ma le Signore della TV hanno tutte le carte in regola per diventare parte irrinunciabile di Pechino Express 2018, con la loro verve e la parlantina che per tanti anni ha fatto compagnia al ...