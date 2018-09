Equinozio d’Autunno 2018 | anche Venere saluta l’arrivo della nuova stagione

meteoweb.eu

: È ancora #estate! L'equinozio d'autunno non è il #21settembre: quest'anno arriva il 23 - repubblica : È ancora #estate! L'equinozio d'autunno non è il #21settembre: quest'anno arriva il 23 - repubblica : L'equinozio d'autunno non è il 21 settembre: quest'anno arriva il 23 [news aggiornata alle 10:50] - 3BMeteo : Quest'anno l'#Equinozio d'Autunno sarà il 23 Settembre alle 3:54 italiane -

(Di venerdì 21 settembre 2018) L’di Autunnoè ormai alle porte: arriva il 23 Settembre, alle 03:54 ora italiana.saluterà l’arrivo: il pianeta è in un periodo di massima luminosità ed è visibile al tramonto. Successivamente scomparirà per poi tornare in scena a novembre, prima dell’alba. Perché il 23 settembre e non il 21? Generalmente l’di autunno si verifica tra il 21 e il 24 settembre, sempre a ore diverse. La variazione del momento in cui avviene è causato dalla diversa durata dell’anno solare e di quello del calendario: il pianeta ci mette 365.25 giorni effettuare un’orbita attorno al Sole. Per tale ragione l’autunno può“ritardare”. La data, che per chi vive nell’emisfero meridionale segna l’inizioprimavera, non è sempre uguale, ma oscilla tra il 21 e il 24 settembre, a causa ...