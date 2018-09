Conveniente il prezzo dell’iPhone XS Vodafone? Tutte le soluzioni a rate pure per

optimaitalia

: Conveniente il prezzo dell'#iPhoneXSVodafone? Tutte le soluzioni a rate pure per l'iPhone XS Max… - OptiMagazine : Conveniente il prezzo dell'#iPhoneXSVodafone? Tutte le soluzioni a rate pure per l'iPhone XS Max… - giocarmon : --* Moda Uomo 2018-2019: i migliori prodotti al prezzo più conveniente su Amazon **- - giocarmon : --* Moda Uomo 2018-2019: i migliori prodotti al prezzo più conveniente su Amazon **- -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Più di qualche nostro lettore si sta chiedendo se ildell'iPhone XSsia più o meno competitivo rispetto alla concorrenza e lo stesso interrogativo riguarda naturalmente anche il grande iPhone XS Max. I prezzi di entrambi i device, soprattutto il secondo, non sono affatto esigui quindi vale la pena capire se,izzando l'acquisto con il vettore rosso, la spesa sarà ben più appetibile.Partiamo daldell'iPhone XS, nella sua versione da 64 GB. L'offerta piùè senz'altro quella che abbina il device alla tariffa Unlimited x4 Pro. Questa garantisce l'utilizzo senza limiti delle chat, 10 Giga di connessione e minuti illimitati al costo complessivo di 44,98 euro. La spesa mensile è la stessaper gli esemplari da 256 e 512 GB, cambiano solo gli anticipi iniziali: per il modello con meno storage l'esborso è di 199,99 euro, per quello con ...